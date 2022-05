Aufbruchstimmung mit zwei neuen Ehrenmitgliedern gibt es beim Städtepartnerschaftskomitee Bad Kissingen. Nach einem "Jahr der großen Durststrecke" möchte Präsidentin Maren Schmitt die "echten Kontakte" wieder in den Vordergrund stellen. Dabei sollen Klaus Horch und Adi Riedl helfen, die für intensive Kontakte nach Eisenstadt beziehungsweise nach Massa stehen. Beide wurden für ihr außerordentliches Engagement ausgezeichnet.

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung betonte Schmitt, wie wichtig die Ziele des Vereins gerade heute sind: "Menschen verschiedener Länder sollen sich kennenlernen, es sollen Freundschaften und Verständnis untereinander entstehen, so dass Kriege in Europa für immer undenkbar sind."

Der Tätigkeitsbericht der Präsidentin fiel coronabedingt kurz aus, akteull laufen jedoch wieder die Planungen für Fahrten nach Massa und Vernon außerdem engagiert sich der Verein bei der Umbenennung des Massa-Platzes in den "Platz der Partnerstädte" und bringt sich in die Pläne für die anstehende Umgestaltung ein. Diese soll mit Hilfe von Stadt, Fördertöpfen und Zuschüssen des Vereins baldmöglichst realisiert werden.

Für 2023 ist wieder ein Schüleraustausch mit den Partnerstädten in Italien, Frankreich und Österreich angedacht, "um die so wichtige Völkerverständigung zu intensivieren". Als Aktivitäten für 2022 nannte sie die Fahrt zur Vernon-Messe Anfang Juni, das Rakoczy-Fest Ende Juli mit Gästen aus den Partnerstädten, sowie die Wein- und Genusstage, die Ende August in Eisenstadt von einer Kissinger Delegation besucht werden.

Dr. Johannes Brath gab einen Einblick in die Kassenlage des Vereins, die sich aufgrund der reduzierten Aktivitäten nur geringfügig veränderte hatte. Insgesamt verfügt der Verein über eine gesicherte Finanzsituation. Die Kassenprüfer lobten die einwandfreie Kassenführung, so dass die Entlastung einstimmig erteilt wurde. Beim Finanzplan 2022 wurden einerseits die städtepartnerschaftlichen Veranstaltungen berücksichtigt, damit man laut Schmitt wieder "echte statt virtuelle Kontakte" pflegen kann, und andererseits eine Investitionssumme für die Umgestaltung des "Platzes der Partnerstädte", die man aus den Rücklagen nehmen werde.

Klaus Horch wurde zum Ehrenmitglied ernannt, für sein Engagement in den Beziehungen nach Eisenstadt. "Klaus Horch ist ein Maßstab für die engen Verbindungen nach Eisenstadt." Für "Pionierarbeit von Anfang an" wurde Adi Riedl gewürdigt, der nicht nur regelmäßigen und engen Kontakt nach Massa pflegt, "sondern auch seine Familie von der Begeisterung für die Stadt in der Toskana angesteckt hat".

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Gudula Lutz, Karin Rustler, Karin Keller, Klaus Lotter, Alfred Wacker, Susanne Walter, Günther Wolf, Gerhard Schneider, Angela Fröhler-Zink und Birgit Kirchhoff.