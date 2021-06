Der Berufs- und Schulverkehr war zwar schon abgeflaut, als der Unfall passierte, dennoch sorgte die Vollsperrung der B 287 zwischen Bad Kissingen und Nüdlingen am Montagvormittag dafür, dass viele Autofahrer einen Umweg in Kauf nehmen mussten.

Was war geschehen? Wie die Polizei an der Unfallstelle mitteilt, war der Unfallverursacher gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Bad Kissingen unterwegs. Er fuhr von Nüdlingen aus die Serpentinen den Sinnberg hoch. Nach der letzten Kurve kommt ein gerades Streckenstück bis zur Kuppe, dann führt die Straße abwärts auf Winkels zu. Auf diesem letzten geraden Stück bergaufwärts, kurz vor dem Parkplatz Marienkapelle, scheint der Fahrer plötzlich gesundheitliche Probleme in Form eines Hustenanfalls bekommen zu haben. "Er hat daraufhin die Kontrolle über das Auto verloren", berichtet die Polizei.

Der Wagen des Mannes kam auf die Gegenfahrbahn, rammte ein entgegenkommendes Auto und fuhr die Böschung entlang. Weil die Böschung an der Stelle recht steil ist, kippte der Wagen um und blieb auf der Seite auf der Straße liegen. Für den Fahrer blieb es bei einem gehörigen Schrecken, er wurde nicht weiter verletzt.

In dem Auto, welches ihm entgegenkam, saßen eine Mutter sowie ihr fünf Jahre altes Kind. Die Frau versuchte laut Polizei zwar noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Der Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, das Kind überstand den Unfall ohne Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Unfallbeteiligten.

An den Autos war der Schaden jedoch größer. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die B 287 zwischen Winkels und Nüdlingen blieb bis zum Ende der Bergungsarbeiten vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung dauerte gute eineinhalb Stunden.Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Kissingen und Winkels riegelten die Straße ab und leiteten den Verkehr um. Die Wehren waren nach eigenen Angaben mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 20 Mann im Einsatz.