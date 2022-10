Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzen Arbeiter in ein Krankenhaus. Bei Baumfällarbeiten kam es, am 6. Oktober 2022. in Wartmannsroth im Landkreis Bad Kissingen zu einem schweren Unfall, bei dem ein mehrere Meter langer Ast herabstürzte. Symbolbild. Foto: Canva; Collage: inFranken.de