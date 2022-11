Mit einem Kommersabend beendete der SV Garitz sein Jubiläumsjahr im 126. Jahr seines Bestehens. Coronabedingt hatte sich der Geburtstag des im Jahre 1896 gegründeten Vereins verschoben, so dass man ein 125+1-Festjahr mit Veranstaltungen organisierte, die sich über das Jahr verteilten. Zum Abschluss gab es einen Ehrenabend, bei dem 154 Personen für ihre langjährige Mitgliedschaft und weitere 40 Mitglieder für ihre besonderen Verdienste um den Verein ausgezeichnet wurden.

Grün-Weiß war die Farbkombination, in der die Garitzer Turnhalle beim Kommersabend des SV Garitz vorherrschte. Gleich zu Beginn zeigte der Verein, worauf es ihm ankommt, und worin er seine Zukunft sieht: Die Jugendarbeit steht beim Verein, der bei 770 Mitgliedern mit circa 330 Mitgliedern unter 18 Jahren punktet, im Zentrum der der Bemühungen. Die Sportarten Fußball, Handball, Tischtennis und Allkampf wurden den Gästen durch Kinder und Jugendliche auf der Bühne präsentiert, und diese erhielten ob ihrer spielerischer Darbietung einen herzlichen Beifall als Dankeschön - ebenso wie die Band "Just For Fun", die musikalisch durch den Abend führte.

Blick in die Geschichte des SV Garitz

Dann übernahmen die Regularien eines Ehrenabends die Regie und diese lag in den Händen des Vorstandes. Die Begrüßung lag in den Händen von Vorstand Oliver Mainberger, dessen besonderer Willkommensgruß Oberbürgermeister Dirk Vogel, stellvertretenden Landrat Gotthard Schlereth und Martin Wende als BLSV-Vertreter des Landkreises galt. Für die Festrede hatte der Verein Thomas Leiner gewinnen können, der nicht nur sehr eng mit dem Verein verbunden ist, sondern als Ehrenvorsitzender viel zur Geschichte des Vereins weiß und dies mit sehr persönlichen Erinnerungen garnieren kann. Der Blick ging deshalb zurück auf das Jahr 1896, in dem 20 Garitzer Männer den Grundstock mit der Gründung eines Turnvereins legten. Es folgten 1908 ein Athletenclub und 1912 der 1. Fußballclub Garitz. Im Jahr 1934 verschmolzen Turnverein und Athletenclub zum Turn- und Sportverein Garitz und erst im Jahr 1946 kam es durch eine weitere Verschmelzung mit dem Fußballclub zum heutigen SV Garitz, der dann sein Refugium am legendären Waldsportplatz hatte.

Veränderungen in der Kommunikation

In seiner Festrede spannte Thomas Leiner den Bogen bis hin zum neuen Sportgelände, das 1992 eingeweiht und das 1996 zum Zentrum für das 100-jährige Stiftungsfest wurde. Leiner ging auf die sportliche Entwicklung der Abteilungen mit ihren Höhen und Tiefen ein und streifte die geselligen Aktivitäten wie Bewirtung am Rakoczy-Fest, Jugendzeltlager oder das Sonnwendfeuer. Kritisch hinterfragte er die Veränderungen, die sich nicht nur durch die Digitalisierung in der Führung eines Vereins ergaben, sondern auch in der Kommunikation mit den Mitgliedern oder den Aktiven: War früher der "Vereinskasten" das Informationszentrum, so sind es mittlerweile die Sozialen Medien und Whatsapp-Nachrichten - und das mit ihren Vor- und Nachteilen. Ein besonderes Anliegen war ihm die Erinnerung an Persönlichkeiten, die den Verein ganz vorne oder in zweiter Reihe repräsentierten: Hans Roth als jahrelanger Platzwart, Peter Brand als Fußballtrainer, Bernd Werner als Vorsitzender oder August Hubert als Trainer im Jugendhandball. Sein Dank galt dem Vorstand, allen Abteilungsleitern, Trainern und Übungsleitern sowie "den guten Geistern im Hintergrund", seine Gratulation galt allen, die im Festjahr für ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet oder ihr Engagement geehrt werden.

Ehrungsmarathon und großer Applaus

Der Marathon der Ehrungen lag in den Händen von Sabrina Leiner. In ihrem umfangreichen Manuskript waren detailliert die Personen aufgelistet, die für 20 Jahre, für 40 Jahre, für 50 Jahre sowie für 60, 65, 70 und 75 Jahre geehrt werden. Für jede Geehrte/jeden Geehrten lagen BLSV-Urkunde, Ehrennadel von Silber bis Gold, ein Weinpräsent und eine SVG-Praline bereit. So füllte sich bei 154 zu ehrenden Personen - auch wenn nicht alle anwesend waren - mehrmals die Bühne und unter der alten bzw. neuen Vereinsfahne stellten sich die Geehrten dem anerkennenden Applaus der zahlreichen Gäste. Darüber hinaus bedankte sich der Verein auch bei Personen, die über Jahre bzw. Jahrzehnte in verantwortlicher Position mitwirkten. Hierfür gab es einerseits die Verdienstnadel des BLSV (Bayrischer Landessportverband) für Tätigkeiten als Beisitzer, Kassier oder Vorstand, andererseits eine Auszeichnung für langjähriges Wirken im Jugendbereich durch die Bayerische Sportjugend (BSJ).

Großes Lob von allen Seiten

Im Rahmen der Grußworte lobte Oberbürgermeister Dirk Vogel das organisatorische und sportliche Engagement des Vereins mit der aktiven Jugendarbeit sowie die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Vereine für Bad Kissingen. Die Stadt schaffe mit Hallenbad und neuer Henneberg-Grundschule die baulichen Voraussetzungen für einen florierenden Stadtteil Garitz, von der sicherlich auch der Sportverein profitieren werde. Stellvertretender Landrat Gotthard Schlereth lobte die "Vierer-Kette" des Vereins - sprich Vorstand - und die Festrede, die verdeutlichte, dass man nicht nur soziale Medien nutzen, sondern auch die soziale Kompetenz schärfen sollte. Pfarrvikar Karl Feser dankte für das beeindruckende Engagement, denn Sport sei die Grundlage einer gesunden Lebensweise und Sportvereine sorgen nicht nur für sportliche Aktivitäten, sondern auch für eine soziale Gemeinschaft. BLSV-Kreisvorsitzender Martin Wende überbrachte die offizielle 125-Jahr-Urkunde und einen Gutschein für die "wichtige Jugendarbeit, die beim SV Garitz im Zentrum steht". Weitere Grußworte kamen von Vereinen der großen Kreisstadt und vom Rauchclub Garitz, der wie viele andere eine Spende für die Jugendarbeit übergab.

Die Geehrten

Im Rahmen eines Kommersabends stehen die Ehrungen im Mittelpunkt und damit ist immer eine lange Auflistung von Personen verbunden, die man für langjährige Vereinstreue oder für besondere Verdienste auszeichnet und deren Nennung gerade bei älteren Mitgliedern wehmütige Erinnerungen wecken (können). Auch beim SV Garitz standen zahlreiche Namen auf der Liste, die man der digitalen Vereinsverwaltung entnommen hatte. Es würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, wenn man die fast 200 Personen nennen möchte, die im Rahmen des Ehrenabends vorgelesen wurden. Deshalb sollen nur einige Personen genannt werden, die in der Hierarchie der Würdigungen ganz oben stehen - ohne jedoch die Vereinstreue oder das Engagement anderer zu vergessen.

Seit 75 Jahren ist Wolfgang Sell Mitglied des SV Garitz und nur fünf Jahre weniger sind es bei Hubert Reuß - leider konnten beide nicht anwesend sein. Absteigend waren es dann neun Personen, die für 65 Jahre, und sieben Personen, die mit 60 Jahren Vereinstreue ausgezeichnet wurden - sowie 35 Mal für 50 Jahre, 51 Mal für 40 Jahre und 50 Mal für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Mit der BLSV-Verdienstnadel in Gold mit Kranz wurde Roswitha Hippler ausgezeichnet, die 34 Jahren als Beisitzerin oder Abteilungsleiterin aktiv ist. Aber ebenso als Jugendtrainerin im Handball, wofür sie das die höchste Auszeichnung des BSJ erhielt. Ebenfalls eine BLSV-Ehrung in Gold mit Kranz erhielt Thomas Leiner für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Vorsitzender. Das BLSV-Ehrenzeichen in Gold erhielten Matthias Peschel und Alexander Vorndran, die ebenfalls über Jahrzehnte in der Vorstandschaft als Aktivposten wirkten. Insgesamt wurden 20 Personen mit dem Ehrenzeichen von Bronze bis Gold mit Kranz ausgezeichnet. Eine weitere BSJ-Auszeichnung in Gold mit Kranz erhielt Hans-Jürgen Koch, der seit 34 Jahren als Fußball-Jugendtrainer agiert und damit bei vielen den Grundstock für eine regionale Fußballkarriere gelegt hat. Die BSJ-Ehrenstufe Gold erhielten zudem Stefan Köth und Patrick Lülf, für weitere 15 Mitglieder gab es das Ehrenzeichen in Silber der Bayrischen Sportjugend. Zudem bedankte sich der Verein bei Ursula Werner, Angelika Koch und Brigitte Ressel für ihr jahrelanges Engagement bei der Damengymnastik.

Besondere Würdigung

Ein besonderes Dankeschön gab es für Petra Leiner und Johannes Werner - zwei Mitglieder, die über das sportliche Interesse hinaus für die gesellschaftliche Bedeutung des Vereins stehen. Seit Jahrzehnten kümmern sie sich um die geselligen Aktivitäten des Vereins, die selten mit einer offiziellen Funktion verbunden sind. Ob es der Kiosk am Sportheim ist, ob es die sauberen Trikots der Mannschaften sind, ob es die Organisation beim Seniorennachmittag der Stadt oder das kulinarische Angebot beim Rakoczy-Fest oder weiteren Veranstaltungen ist - immer fallen die Namen der Geschwister, die für ihr überdurchschnittliches Engagement zu Recht auf die Bühne gerufen und mit stürmischem Beifall bedacht wurden.