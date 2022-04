Bad Kissingen vor 1 Stunde

Rotes Kreuz

Ukraine-Flüchtlinge: In diesem Laden gibt es Erste Hilfe

In der Scheffelstraße in Bad Kissingen kommt die BRK-Ukraine-Hilfe in der ehemaligen Metzgerei kostenlos unter. Dort gibt es bald vieles, was das Ankommen der Flüchtenden erleichtert.