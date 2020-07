Traktor pflügt Teil der Straße auf

Die erst vor kurzem notdürftig ausgebesserte Staatsstraße zwischen Sulzthal und Euerdorf ist schon wieder halbseitig gesperrt: Am Donnerstagnachmittag senkte sich an einem Traktor aus bislang unbekannten Gründen ein Pflug während der Fahrt ab und verursachte Schäden an der Fahrbahn. Die Löcher reichen bis in den Unterbau der Straße, Mitarbeiter der Straßenmeisterei sperrten die Unfallstelle ab. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Angaben.