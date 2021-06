In den Abendstunden des Mittwochs (09. Juni 2021) sind alle Feuerwehren der näheren Umgebung Münnerstadts in Richtung Tierheim Wannigsmühle gerast. Der Grund: Ein verzweifelter Notruf erreichte gegen 20.20 Uhr die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken - eine Zeugin schilderte "hörbar schockiert", dass das Tierheim in Flammen stand.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen (10. Juni 2021) berichtet, drang dichter Rauch aus dem Gebäude und hinter den Fenstern waren die offenen Flammen zu sehen. "Durch die große Hitze platzten bereits erste Fensterscheiben", erläutert die Polizei die dramatische Situation vor Ort.

Tierheim steht in Vollbrand: Mehr als 60 Tiere verlieren ihr Leben in den Flammen

Die schnell am Einsatzort eintreffenden regionalen Feuerwehren konnten trotz eines Großaufgebotes an Einsatzkräften ein Ausbreiten der Flammen auf das komplette Gebäude nicht mehr verhindern. "Noch während der Löscharbeiten stürzten Teile des Dachstuhls ein", heißt es weiter.

Lange war am Abend nicht klar, wie viele Tiere sich noch in dem brennenden Tierheim befanden. Am Donnerstagmorgen steht fest: mehr als 60 Tiere verloren ihr Leben in den Flammen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang noch nicht klar und wird Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Am Brandort befanden sich die freiwilligen Feuerwehren Bad Kissingen Land, Großwenkheim, Kleinwenkheim, Thundorf und Münnerstadt mit mehr als 70 Einsatzkräften.

red/ Susanne Will /Johannes Schlereth