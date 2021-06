Tierheim in Brand: Ein Tierheim in Wermerichshausen - einem Stadtteil von Münnerstadt - im Landkreis Bad Kissingen soll aktuell in Vollbrand stehen.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, ist die Brandursache aktuell (20.45 Uhr) noch unklar. Die Löscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Viele der Tiere sind den Flammen zum Opfer gefallen. Ein Polizist sprach von bis zu 300 Tieren, die im Feuer gestorben sind.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)