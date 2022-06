Zu seinem "125+1 Jubiläum" präsentierte der SV Garitz 1896 nicht nur die Vielfalt seiner sportlichen Aktivitäten. Im Rahmen eines ökumenischen Feld-Gottesdienstes wurde die neue Vereinsfahne nicht nur der Öffentlichkeit vorgestellt, sondern durch Ehe- und Familienseelsorger Bernd Keller sowie Pfarrer Thomas Volk geweiht.

Das traditionelle Sonnwendfeuer eröffnete am Freitagabend das Festwochenende auf dem Sportgelände im Rinnerfeld. Dank der morgendlichen Regengüsse konnte das bei den Garitzern beliebte Spektakel ohne Probleme, aber mit fachlicher Absicherung durch die örtliche Feuerwehr geplant und durchgeführt werden. Leider funkte ein intensiver Regenschauer dazwischen, der die Feierlaune nur abkühlte, aber nicht verhinderte. Noch am nächsten Tag rauchten die kümmerlichen Aschenreste vor sich hin.

Der Samstag war den sportlichen Aktivitäten des Vereins gewidmet. Viele Mannschaften von Fußball, Handball, Tischtennis und Allkampf/Taekwondo präsentierten sich den Gästen, bevor der Verein in eine Partynacht startete. Dank "DJ Fuzzy", einer Cocktail-Bar und der Unterstützung anderer Garitzer Vereine hatte der SV ein "Open-Air" organisiert, das bis spät in die Nacht die Gäste begeisterte.

Mädels und Jungs in grün

Pavillons und Sonnenschirme waren am Sonntagvormittag wichtige Bestandteile beim Feld-Gottesdienst. Zahlreiche Mitglieder, Gäste und Vereinsabordnungen hatten sich vor dem provisorischen Altar versammelt, der mit Utensilien der verschiedenen Vereinsmannschaft dekoriert war - im Hintergrund strahlte das Banner mit "125+1 Jahre", davor saßen die "Boys in Green" und daneben die ebenfalls in Grün gekleideten Handballmädchen, die die Feierstunde mit Tanz zu "Auf uns" von Andreas Bourani ausschmückten.

Die noch verhüllte Vereinsfahne wurde von Vorstand Oliver Mainberger gehalten. Der Gottesdienst wurde zelebriert von Ehe- und Familienseelsorger Bernd Keller und dem evangelischen Pfarrer Thomas Volk, das Rahmenprogramm wurde unter der Leitung von Angelika Kiesel geplant. Mit einer neuen Fahne will der Verein "miteinander in die Zukunft gehen und dabei Flagge zeigen", wie Thomas Volk betonte. Für Bernd Keller ist die Fahne ein "Zeichen der Identität, der Gemeinschaft". Die Vereinsfahne wurde von den Vertretern der beiden Kirchen gesegnet und damit offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Bürgermeister Thomas Leiner beglückwünschte den Verein im Namen der Stadt und eröffnete das sonntägliche Rahmenprogramm mit fußballerischen Einlagen . Das Festwochenende beendete die Kapelle "Dolce Vita".

Die neue Vereinsfahne des SV Garitz war für das 125-jährige Jubiläum geplant. Von daher hatte sich ein Arbeitskreis des Vereins bereits 2019 formiert, sich umgehört und in der Firma Kössinger (Schierling) einen passenden Partner gefunden. Erste Vorschläge wurden ausgearbeitet, mit der Firma abgestimmt und vor Ort konkretisiert.

Einig war man sich über die Grundfarbe Grün sowie das Emblem mit SV Garitz sowie die Jahreszahlen 1896 und 2021. Ebenfalls sollten die fünf Abteilungen des Vereins auf der Fahne erscheinen - in moderner Symbolik. Wichtig war den Verantwortlichen, dass die Fahne auch einen Anspruch über den Sport hinaus aufweist.

Sport kennt keine Grenzen

Deshalb entschied man sich auf Vorschlag von Sabrina Leiner für den Spruch "Sport kennt keine Grenzen" als Leitziel für die zukünftige Ausrichtung des SV Garitz 1896. Die bisherige Fahne erhält einen Ehrenplatz im Sportheim, die neue Fahne ist nach ihrer Segnung nun das neue Aushängeschild des Vereins.