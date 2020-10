Sechs Monate Baulärm und Dreck hatten die Anwohner des Krautgartens am Ende zu ertragen. So lange hat es gedauert, bis das 135 Meter lange Sträßchen im Altort von Garitz einmal komplett saniert wurde. "Seit zehn Jahren haben wir darauf gewartet", erinnert sich Klaus Reichert an die Vorgeschichte.