SG Haßfurt/Wonfurt - TSV Münnerstadt 1:9 (1:5). Tore: 0:1 Sebastian Schubert (21.), 1:1 Maximilian Ludwig (23.), 1:2 Benedikt Back (28.), 1:3, 1:4 Sebastian Schubert (31., 35.), 1:5 Niklas Sperlich (45.), 1:6 Jannik Schmittzeh (49.), 1:7 Benedikt Back (54.), 1:8 Diego Rosero Quinones (74.), 1:9 Samuel Radi (90.).

Bei der neuen Spielgemeinschaft der Traditionsvereine aus Haßfurt und Wonfurt, die mit dem Aufstieg in die Bezirksliga liebäugelt, setzten sich die Münnerstädter, obwohl nicht in Bestbesetzung auflaufend, klar durch. Eine Woche vor dem Ligastart lief es in der Offensive wie geschmiert, wobei aus Sicht der TSV-Verantwortlichen erfreulich war, dass der in der vergangenen Saison aus beruflichen Gründen fehlende Jannik Schmittzeh wieder eingesetzt werden konnte und sich sofort in die Torschützenliste eintrug.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen - TSV Großbardorf II 3:4 (2:2). Tore: 1:0 Daniel Kraus (15.), 1:1, 1:2 Jan Leifer (18., 24.), 2:2 Daniel Kraus (29.), 3:2 Fabian Erhard (46.), 3:3 Philipp Aumüller (48.), 3:4 Timo Helmer (57.).

Die Trainer Benjamin Kaufmann (FV) und Klaus Seufert (TSV) dürften nach dieser Partie wissen, dass die Defensivleistung verbessert werden muss. Denn ein Großteil der sieben Treffer war auf Abwehrfehler zurückzuführen. So überlief Daniel Kraus bei seinen beiden Treffern die gegnerische Abwehrreihe; bei den ersten beiden Toren der "kleinen Gallier" machte FV-Keeper Nico Weiermüller eine unglückliche Figur. Die ersatzgeschwächten Gastgeber, bei denen Leistungsträger wie Andreas Berninger, Alexander Müller und Robin Döll fehlten, hoffen vor dem ersten Ligamatch am Freitagabend in Pfändhausen gegen WMP Lauertal auf eine Verbesserung in allen Mannschaftsteilen.

FC Thulba - TSV Lohr 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Luca Fuß (81.).

Obwohl FC-Coach Dominic Hugo auf mehrere Stammkräfte wie Cedric Werner, Tobias Huppmann und David Betz verzichten musste, setzten sich seine vorwiegend jungen Schützlinge, zum Beispiel Tim Glaser im Tor, gegen den Bezirksligisten aufgrund einer runden Leistung verdient durch. Ob der überraschend auflaufende Julian Wüscher zukünftig parat steht, muss abgewartet werden. Der Routinier würde dem Spiel der Frankonen sicher gut tun.

SV Rödelmaier - VfR Sulzthal 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Alexander Unsleber (2.), 1:1 Benedikt Hess (18.), 2:1 Marcel Mölter (38.), 3:1 Tarek Sayhoun (55.), 3:2 Markus Keller (60.), 4:2 Youssouf Serifou (75.).

Drei Tage vor dem "Jahrhundertmatch" - Rödelmaier empfängt am Dienstagabend im Pokal Drittligist 1860 München - musste der SV zur Kenntnis nehmen, dass der Kreisliga-Aufsteiger keine Angst vor große Namen hat. Sulzthal ging gleich in Führung, hielt über 90 Minuten voll dagegen, wobei sogar Leistungsträger wie Tim Eckert fehlten.

FC WMP Lauertal - SG Salz/Mühlbach 5:4 (3:2). Tore: 0:1 Marek Buchowski (4.), 1:1 Moritz Keller (7.), 1:2 Alexander Reußenzehn (21.), 2:2 Moritz Keller (45.), 3:2 Leon Kilian (45.), 4:2 Felix Hochrein (56.), 5:2 Leon Kilian (60.), 5:3, 5:4 Marco Stumpf (64., 71.).

Schwer zu kämpfen hatten die Platzherren, um den Kreisklassisten niederzuringen. Nach zweimaligem Rückstand schien Lauertal mit vier Treffern binnen einer Viertelstunde einem klaren Sieg entgegenzusteuern. Doch dieser geriet durch Unaufmerksamkeiten in der Deckung, die bis Ligastart am Freitag abgestellt gehören, noch in Gefahr.

FC Reichenbach - TSV/FT Schonungen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Sven Bötsch (26.), 1:1 Tim Westerhausen (57.), 2:1 Christian Pickel (60.), 2:2 Tim Westerhausen (87.).

Die Teutonen schlossen ihre Vorbereitungsphase mit einem Unentschieden ab, was Coach Sven Ludsteck nicht zufriedenstellen konnte. Der Gast hielt jederzeit dagegen und darf sich über den vom TSV Forst gekommenen Neuzugang Tim Westerhausen freuen, der die heimische Deckung vor viele Rätsel stellte.

Ausserdem spielten

SG Poppenhausen/Kronungen - SV Garitz 3:5 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Haas (16.), 1:1 Luca Schlereth (50., Foulelfmeter), 1:2 Benedikt Niebling (72.), 1:3 Luca Schlereth (73.), 2:3 Ben Markert (80.), 2:4 Simon Nagel (83.), 3:4 Jonathan Schmitt (87.), 3:5 Luca Schlereth (89.).

SG Mellrichstadt/Frickenhausen - TSV Steinach 3:6 (1:2). Tore: 0:1 Maximilian Hein (40.), 1:1 Benjamin Diemer (42.), 1:2 Niklas Otter (44.), 1:3 Aaron Friedel (56.), 1:4 Maximilian Hein (68.), 1:5 Louis Borst (70.), 1:6 Maximilian Hein (74.), 2:6, 3:6 Alexander Grischenko (80., 84.).

SG Dittelbrunn II/Hambach II - TSV Waldfenster 2:7 (1:3). Tore: 0:1 Luca Seller (6.), 0:2 Daniel Metz (16.), 0:3 Pascal Heckelmann (18.), 1:3 Niclas Rauch (27.), 1:4, 1:5 Daniel Metz (59., 64.), 1:6 Jannick Hollmeyer (76.), 2:6 Benjamin Amend (87.), 2:7 Pascal Heckelmann (89.).

FC Eibstadt - SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II 8:2 (2:2). Tore: 1:0 Andreas Mauer (5.), 2:0 Sascha Mathe (13.), 2:1 Christoph Schießer (15.), 2:2 Florian Döll (17.), 3:2 Daniel Fürst (47.), 4:2 Lucas Knauer (50.), 5:2 Niklas Fürst (52.), 6:2 Daniel Fürst (55.), 7:2 Kilian Katzenberger (63.), 8:2 Christoph Schießer (83., Foulelfmeter).

SV Rödelmaier II - SG Burglauer/Reichenbach/Windheim 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Puvanai Thatsuvan (6., 43.), 2:1 Luis Bach (72., Foulelfmeter), 3:1 Puvanai Thatsuvan (80.), 4:1 Yannick Hofmann (83.).

SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II - TSV Neuhütten/Wiesthal II 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Moritz Hölperl (2.), 0:2 Andreas Bachmann (8.), 0:3 Andreas Schwarzkopf (60.), 0:4 Benjamin Weber (68.), 1:4 Julian Sell (72., Foulelfmeter).

SG Schwebenried II/Schwemmelsbach II/Wasserlosen I/Greßthal I - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Sebastian Manger (13.), 2:0 nton Brand (47.), 3:0 Sebastian Manger (49.).

SG Schondra II/Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling - TSV Heubach 4:1 (1:1). Torschützen wurden nicht mitgeteilt.