Der neue Hammelburger Stadtmeister heißt nicht unerwartet FC Viktoria Untererthal. Das ligahöchste Team setzte sich beim zweitägigen Turnier in Westheim im Feld der sieben Klubs durch.

Allerdings hatten die Mannen von Sebastian Heinlein im Endspiel schwer zu kämpfen, um bei einer Spielzeit von 60 Minuten den gastgebenden A-Klassisten FC Westheim mit 2:1 niederzuringen.

Torschützen waren für Untererthal Mathias Tartler und Maurice Fella; für Westheim netzte Patrick Stöth ein. Platz Drei ging an die SG Obereschenbach/Morlesau, die im Elfmeterschießen den SC Diebach mit 4:3 bezwang.

Besagte Spielgemeinschaft aus Obereschenbach/Morlesau kegelte im ersten Vorrundenspiel den Titelverteidiger SG Altbessingen II/Gauaschach/Büchold II mit 4:1 (Torschützen: Julian Meder, Andreas Schleyer, Jonas Schulz, David Reuter - Bastian Hartmann) aus der Meisterschaft. Der Champion des Vorjahres hatte diesmal weitgehend auf den Einsatz von Altbessinger Bezirksligaakteuren verzichtet.

Im zweiten Vorrundenspiel tat sich der spätere Meister unerwartet schwer, denn gegen den A-Klassisten SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II war ein Kantersieg zu erwarten. Doch die SG hielt kämpferisch großartig dagegen, fightete sich in ein Elfmeterschießen, um dieses aber deutlich zu verlieren (Torschützen: Daniel Hammer, Patrick Heilmann, Elias Bergander, Stefan Thoma - Heiko Wiegmann).

Direktes Duell wie in der Liga

Größere Spannung verhieß das dritte Vorrundenmatch zwischen der SG Hammelburg/Fuchsstadt II und dem FC Westheim, denn es stand das Duell zweier A-Klassisten an, die sich in der kommenden Saison auch in der Liga duellieren werden. Dabei qualifizierten sich die Platzherren bei ihrem 3:1-Erfolg (Torschützen: Anton Greilich, Arkadiusz Grek, Julian Kleinhenz - Dominik Halbig) verdientermaßen für das Semifinale.

Im ersten Halbfinale wurden die Untererthaler ihrer Favoritenrolle absolut gerecht, ließen sich auf keine zweite Tändelei ein und gewannen nach Treffern von Lukas Tartler (3), Maurice Fella und Maurice Pache deutlich mit 5:0 gegen die Obereschenbacher und Morlesauer. Knapper und spannender ging es bei der Begegnung zwischen den "Wastern" und dem SC Diebach, der mit einem Freilos das Halbfinale erreicht hatte, zu.

Durch einen Treffer von Arkadiusz Grek behielten die Schützlinge von Malte Förster die Oberhand, wobei nicht nur der Diebacher Vorsitzende Steffen Stockmann zur Erkenntnis kam, "dass die Westheimer in dieser Besetzung ihre zukünftigen A-Klassen-Gegner auseinandernehmen werden". Insgesamt war es eine ordentliche Meisterschaft, bei der alle Teams ihr Bestes gaben und Überraschungsergebnisse nicht ausblieben.