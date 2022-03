FC Reichenbach - TSV Steinach 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Michael Voll (67.), 1:1 Niklas Zimmermann (83.). Rot: Joshua Jung (93., Steinach).

Wem die Punkteteilung langfristig zugute kommt, muss sich noch zeigen, doch die Trainer Sven Ludsteck und Michael Voll waren nach dem Abpfiff erst einmal froh, nicht verloren zu haben und waren sich einig, dass das Ergebnis leistungsgerecht ist. TSV-Coach Michael Voll trauerte dabei weniger zwei verlorenen Punkten nach, "mich schmerzt eher die drohende Sperre für Joshua Jung". Wer von den 230 Zuschauern zu spät auf der Waldsportanlage erschien, musste sich nicht grämen, denn in der ersten Halbzeit war das Derby sehr zerfahren und ohne Höhepunkte. Dies sollte sich im zweiten Durchgang ändern mit dem Schuss ans Außennetz von FC-Angreifer David Dietz nach einem Pass von Florian Frank (55.). Zwei Minuten später hätte es auf der Gegenseite einschlagen können, doch verfehlte Fabian Schäfer bei seinem Flugkopfballversuch den Ball nach Flanke von Aaron Friedel um wenige Zentimeter. Mehr Glück hatte da der TSV-Spielertrainer. Der Ball wäre von Keeper Eric Reß wohl mühelos aufgenommen worden, wenn nicht FC-Abwehrchef Christian Pickel in bester Absicht sein Bein in die Flugbahn gebracht hätte und so Reß ins Leere springen ließ. Fünf Minuten später bettelten die TSV-Innenverteidiger Holger Wieschal und Fabian Schmitt geradezu um den Ausgleich, nach ihrem kapitalen Missverständnis kam Chris Kraus an den Ball, doch dessen Schuss sprang vom Pfosten in die Arme von TSV-Keeper Kilian Borst. Nachdem der eingewechselte Maximilian Hein auf Vorarbeit von Fabian Rottenberger freistehend am Teutonen-Goalie gescheitert war, hatte dieser dann Glück, dass ein Schuss von Hein nur die Latte erzittern ließ. Der zweite Treffer des Tages war fast nicht als Chance zu bezeichnen, denn die Flanke von Niklas Zimmermann war verunglückt, senkte sich aber über Borst hinweg ins lange Eck. In der Nachspielzeit kam es noch zum Platzverweis für Jung, der den eingewechselten Markus Erhard an der Außenlinie "abräumte".

FC Westheim - TSV Großbardorf II 3:3 (2:0). Tore: 1:0 Yanik Pragmann (7.), 2:0 Hannes Schmitt (23., Eigentor), 3:0 Maximilian Seit (65.), 3:1 Florian Dietz (72.), 3:2 Jonas Alber (80.), 3:3 Hannes Schmitt (82.). Bes. Vorkommnis: Leon Wahler (Westheim) pariert Foulelfmeter von Florian Dietz (80.).

Dieser Punktgewinn könnte am Spieltag der Überraschungen für die "Waster" noch einmal wertvoll sein, denn zum einen knöpften man dem designierten Meister einen Punkt ab, "zum anderen dürfte die Leistung gut für die Moral im Kampf um den Klassenerhalt sein", meinte FC-Abteilungsleiter Maxi Schaub. Die Noack-Elf ging früh in Führung, als TSV-Keeper Jonathan Barthelmes die Kugel nach einem Schuss von Yanik Pragmann über die Fäuste flutschte. Auch der zweite Gegentreffer fiel aus Sicht des Tabellenführers recht unglücklich, nach einer Freistoßflanke von Philipp Vierheilig rutschte Hannes Schmitt bei seinem Abwehrversuch das Leder über den Scheitel und von dort ins eigene Tor. Die Gäste reagierten auf diesen Rückstand mit einer verstärkten Offensive, "doch unsere Abwehr stand kompakt in einem für die Zuschauer unterhaltsamen Spiel" (Schaub). Nach einer Stunde schienen die Platzherren endgültig auf die Siegesstraße einzubiegen, als der Gäste-Goalie einen Pragmann-Schuss prallen lassen musste und Maximilian Seit abstaubte. Kurz darauf verpassten die FCler die Vorentscheidung, im Gegenzug pfiff der Unparteiische einen berechtigten Strafstoß. Bei der Ausführung scheiterte Florian Dietz zunächst an Keeper Leon Wahler, drückte das zurückspringende Spielgerät dann doch über die Torlinie. Jetzt waren die Schützlinge von Markus Bach nicht mehr zu halten und schlugen binnen drei Minuten zweimal zu. Am nächsten Wochenende steht für Schaub & Co das Derby in Untererthal an.

TSV Bad Königshofen - FC Untererthal 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Maurice Pache (35.), 0:2 Lukas Tartler (65.), 1:2 Thorsten Eckart (75.), 2:2 Alexander Erlanov (85.).

"Unsere Gegentore fielen zu einfach. Das 0:1 war vermeidbar, aber nicht einmal so schlimm wie das 0:2, ein verunglückter langer Ball und dazu ein Missverständnis bei der Absprache. Nach dem 1:2 haben wir Moral bewiesen und die Mannschaft sich den einen Punkt verdient", befand Bad Königshofens Trainer Alexander Leicht nach diesem Spiel, das freilich in der letzten Sekunde noch hätte verloren werden können. Da fabrizierte der ansonsten so sichere TSV-Torwart Andy Hofmann einen fürchterlichen Konzentrationsfehler und vertändelte auf dem vielleicht dort etwas unebenen Rasen den Ball, anstatt ihn weg zu schlagen. Ein gegnerischer Angreifer spitzelte ihn weg, vielleicht einen Tick zu scharf, so dass er ihn nicht mehr einholen konnte auf dem Weg zur Grund- oder Torlinie. Dann gab es eine Kollision zwischen Stürmer und Torwart und der Ball rollte am leeren Tor vorbei. Die Diskussionen darüber beendete der Schiedsrichter mit dem Schlusspfiff. rus

SV Riedenberg - TSV-DJK Wülfershausen 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Lukas Hergenröther (8.), 1:1 Patrik Warmuth (25.), 1:2, 1:3 Nils Voigt (41., 69.), 2:3 Philipp Dorn (83., Foulelfmeter), 2:4 Patrik Warmuth (89., Foulelfmeter). Bes. Vorkommnis: Kevin Lormehs (Riedenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Lukas Bier (56.).

Lange Gesichter gab es nach dem Abpfiff im Lager de Tabellenzweiten, denn mit einer Niederlage gegen die zuletzt eher schwächelnde Then-Elf wollte man nicht in die restlichen Saisonspiele starten. Der Auftakt verlief verheißungsvoll, denn nach Vorlage von Niklas Keßler setzte der am Elfmeterpunkt angespielte Lukas Hergenröther das Leder aus der Drehung ins Toreck. Weitere Möglichkeiten, wie der Kopfball von Hergenröther, blieben ungenutzt, was sich rächte. "Wir haben den äußerst effektiven Gegner immer wieder durch unnötige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung aufgebaut", wusste SV-Pressesprecher Mario Rüttiger. So auch vor dem 1:1, als Patrik Warmuth die Kugel über den machtlosen Keeper Lars Schaab in die Maschen hob. Der Gegner lauerte auf Konter, was sich kurz vor der Pause nochmals bezahlt machte. Ausgangspunkt des 1:2 war wieder ein Faux-pas im Riedenberger Spielaufbau, diesmal wurde Nils Voigt auf die Reise geschickt, gegen dessen Heber kein Kraut gewachsen war. Die Platzherren kamen wild entschlossen aus der Kabine und standen nach einem Foul an Kevin Lormehs kurz vor dem Ausgleich. Der Gefoulte schnappte sich anstelle des für die Strafstoßausführung vorgesehenen Philipp Dorn die Kugel - und scheiterte. Für die Leiber-Elf sollte es noch bitterer werden, als Voigt sein unwiderstehliches Solo mit dem dritten Gästetreffer krönte. Hoffnung keimte bei den einheimischen Fans auf, als Philipp Dorn den zweiten Strafstoß verwandelte, doch mehr Zählbares sprang nicht heraus. Im Gegenteil: Ebenfalls vom Kreidepunkt sorgte Patrik Warmuth für den Endstand.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen - FC WMP Lauertal 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Tim Potschka (2.), 1:1 Fabian Erhard (78.), 1:2 Sebastian Händel (90.+1).

Mit einem Sieg hätten die Rannunger Platz nach der Riedenberger Niederlage zwei erobern können, stattdessen kassierte die Dreßel-Elf eine unerwartete Niederlage im Derby. Der Außenseiter hatte den perfekten Start mit dem frühen Führungstreffer von Tim Potschka nach einem Rückpass von Daniel Schmitt. "Da waren wir nur körperlich anwesend", meinte FV-Informant Ludwig Berninger. Ein Befreiungsschlag führte nach einer Viertelstunde zu einem Freistoß für die Gäste, der wohl eingeschlagen wäre, hätte Dominik Gehrig nicht auf der Torlinie geklärt. Die beste Gelegenheit zum Ausgleichstreffer ließ vor dem Seitenwechsel Fabian Erhard aus. Dass der FV-Torjäger dann doch für den Ausgleich verantwortlich zeichnete, war eher Glück, denn bei seinem Volleyschuss rutschte ihm das Spielgerät über den Schlappen, der überraschte FC-Keeper Sebastian Müller musste die kullernde Kugel passieren lassen. "Danach haben die 250 Zuschauer eigentlich mit einer Punkteteilung gerechnet. In der Nachspielzeit flog der Ball aber noch in unser Tor", so Berninger. Ausgangspunkt war ein Pressschlag zwischen Maximilian Bindrim und Sebastian Händel an der Strafraumgrenze, gegen die folgende kuriose Bogenlampe gab es für Goalie Benno Hobelsberger nichts abzuwehren. Insgesamt ein glücklicher Erfolg für die um den Klassenerhalt kämpfenden Lauertaler, beim Blick auf die Tabelle sicher kein unwichtiger.

SG Urspringen-Sondheim/Rhön - FC Rottershausen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Fabio Erhard (60.), 0:2 Frank Seufert (85.).

Wie im Hinspiel kassierte die SG Urspringen-Sondheim/Rhön eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied. Dabei wäre zumindest ein Remis für sie drin gewesen. In der ersten Hälfte gab es je eine Möglichkeit für die Teams. So vereitelte SG-Keeper Louis Kümmeth eine gute FC-Chance, auf der Gegenseite hatte David Heuring kurz vor der Pause die Gelegenheit zum 1:0, als er alleine auf den FC-Keeper zusteuerte, dann aber vorbei schoss. "Das hätte das 1:0 sein müssen", so sein Coach Markus Herbert. Nach einer Stunde die Führung der Rottershäuser durch einen Freistoß von Fabio Erhard. Nun musste die SG aufmachen und wurde kurz vor Schluss prompt ausgekontert. Nach einem langen Ball lief Frank Seufert auf Louis Kümmeth zu, der FCler machte einen Haken und sein Schuss wurde von einem SG-Verteidiger abgefälscht. Mit diesem 2:0 war die Messe gelesen. "Wir sind enttäuscht. Wir hatten uns was erhofft", bilanzierte Markus Herbert. rus

SV Ramsthal - TSV Bad Königshofen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Timo Kaiser (32.), 1:1 Alexander Erlanov (70.), 2:1 Matthias Mock (93.). Gelb-Rot: Alex Gontscharow (45., Bad Königshofen).

Weil die Weindörfler die letzte Offensivaktion in der Nachspielzeit, erfolgreich abschlossen, war die Freude über den ersten "Dreier" seit langer Zeit besonders groß. Zumal die Ramsthaler damit auch in der Tabelle einen kleinen Sprung nach oben machten, ohne genauso wie die Kurstädter dem wohl noch langen Kampf um den Klassenerhalt entronnen zu sein. Beim Flutlichtspiel am Freitagabend mussten die Zuschauer lange auf die erste nennenswerte Torchance warten, doch die brachte die Gastgeber gleich in Front. Timo Kaiser hämmerte einen direkten Freistoßball aus 25 Metern an der Mauer vorbei genau in den Winkel, unhaltbar für TSV-Ersatzkeeper Philipp Schleelein. Die Aufholjagd schien sich kurz vor dem Seitenwechsel für die TSVler erledigt zu haben, weil sie in Unterzahl gerieten. Nach einem Pressschlag zwischen Willi Voss und Alex Gontscharow entschied der Unparteiische recht überraschend auf Freistoß zugunsten der Platzherren, zeigte Gontscharow Gelb und, als sich dieser darüber lautstark empörte, die Ampelkarte. Wer deswegen nun im zweiten Durchgang eine Ramsthaler Dominanz erwartet hatte, sah sich rasch getäuscht. "Wir haben ohne Grund nach einer vernünftigen Leistung vor der Pause völlig den Faden verloren", bilanzierte SV-Trainer Bastian Knauer in seinem ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein. Der Gegner agierte zweikampfstärker und passsicherer und kam zum nicht unverdienten Ausgleich durch den Freistoß-Schlenzer von Alexander Erlanov über die Mauer. Beide Seiten versuchten sich in der Folge an einer Führung, doch schien die Begegnung mit einer Punkteteilung zu enden - bis Matthias Mock nach einer weiten Freistoßflanke von Niklas Rausch am zweiten Pfosten einnickte.

Außerdem spielten

Spfr. Herbstadt - FC Strahlungen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Daniel Leicht (25.), 0:2 Tim Krais (80.), 1:2 Dominik Firnschild (89.).