DJK Schondra - FC 06 Bad Kissingen 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Vincent Kiesel (25.), 0:2, 0:3 Jakob Fischer (31., 43.), 0:4 Jan Krettek (49.), 1:4 Jonas Jehn (75.), 1:5 Vincent Kiesel (84.).

Vor einer stattlichen Kulisse von rund 100 Zuschauern hatte der Bezirksligist aus Bad Kissingen gegen seinen ersatzgeschwächten Pokal-Kontrahenten aus der Rhöner Kreisklasse nur sehr wenig Mühe. Die Kurstädter standen in der Deckung stabil und brachten nur selten das von Tedi Kokalari gehütete Gästetor in Bedrängnis. Bis zur Pause hatten der FC 06 durch ihre unermüdlichen, offensiv eingestellten Jakob Fischer und Vincent Kiesel bereits einen komfortablen und hochverdienten Vorsprung herausgespielt. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel schlug Jan Kretteks Bogenlampe wiederum im Kasten der Platzherren ein. Die spielerisch klar unterlegenen Rhöner ließen sich durch die Gegentore und das Gäste-Pressing dennoch nicht entmutigen. Jonas Jehn gelang dann doch noch ein Tor für die Heimelf und zwar sehr akrobatisch. Den Schlusspunkt setzte Vincent Kiesel mit seinem Treffer zum 1:5-Endstand. "Eine gelungene Generalprobe für das Match am Samstag gegen Oberschwarzach, da werden wir eine härtere Nuss zu knacken haben", meinte FC-Trainer Tim Herterich nach dem Spiel. (sbp/bit)

SG Waldfenster/Lauter - FC Rottershausen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Andre Seufert (13.), 0:2 Frank Seufert (77.), 0:3 Pascal Metzler (79.).

Keine Blöße gaben sich auch die favorisierten "Spirken" in Lauter, hatten allerdings bis in die Schlussphase zu kämpfen. Der Kreisligist, der auf die Angreifer Julian Göller und Fabian May verzichten musste, gingen früh durch Andre Seufert in Führung, brachten dann aber keine Ruhe ins Spiel gegen forsch auftretende Platzherren. Doch diese wussten die FC-Keeper Florian Schlereth im ersten Durchgang und Sedrick Rotter in der zweiten Spielhälfte nicht zu bezwingen. In der spannenden Auseinandersetzung wurde die Partie erst durch einen Doppelschlag binnen zwei Minuten in der Schlussphase entschieden. Den Sack endgültig zu machte Pascal Metzler nach vorausgegangener Ecke zu. (sbp)

SG Hammelburg/Fuchsstadt II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Lukas Englert (27.), 0:2 Fabian Erhard (48.), 0:3, 0:4 Maximilian Bindrim (61., 72.), 0:5 Fabian Hahn (92.).

Auch in Hammelburg blieb die Pokalüberraschung aus, der Kreisligist erreichte durch eine Leistungssteigerung nach der Pause die vierte Pokalrunde. In Führung ging der Kreisligist, der auf mehrere Stammspieler verzichtete, unter anderem saß Coach Benjamin Kaufmann nur auf der Bank, als ein Freistoß von Lukas Englert im SG-Gehäuse einchlug. Der zweite Gegentreffer gleich nach der Pause lähmte die Gastgeber, die auf Landesligaakteure verzichteten, erst recht, als sie einen Doppelschlag durch den FV-Abwehrrecken Maximilian Bindrim hinnehmen mussten. Mit dem Treffer des eingewechselten Fabian Hahn endete eine einseitige Auseinandersetzung. (sbp)

Außerdem spielten

SG Unsleben/Wollbach - TSV Bad Königshofen 6:7 n. E.(2:2, 2:0).

SG Burgwallbach - SV Rödelmaier 0:X