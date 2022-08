TSV Forst - TSV Münnerstadt 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Samuel Radi (18.), 1:1 Yannick Reinhart (32.), 1:2 Sebastian Schubert (57.), 2:2 Daniel Mohr (74.), 3:2 Kai Hochrein (76.).

Nicht verärgert, aber natürlich enttäuscht berichtete Gäste-Co-Trainer Simon Snaschel von einer Begegnung, die bis zum Abpfiff auf Messers Schneide stand, "und in der wir uns mit einem Punkt hätten belohnen können". In einer intensiven und temporeichen Auseinandersetzung liefen die Lauertaler die Skoric-Elf hoch an, was sich beim Führungstreffer auszahlte, als Samuel Radi nach Ballgewinn dem heimischen Keeper Lenny Barth das Nachsehen gab. Die Platzherren antworteten mit wütenden Angriffen, doch die Münnerstädter Deckung agierte stabil - mit einer Ausnahme. Da verlor man Yannick Reinhart aus den Augen, der zum Ausgleich für die Forster einnetzte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste Goran Mikolaj zwei Wechsel vornehmen, denn Nico Markert und Nicolas Weber waren angeschlagen. Die Waage neigte sich nach einer Stunde zugunsten der Gäste, wieder knöpften die Mürschter einem Gegenspieler den Ball ab, Sebastian Schubert vollstreckte eiskalt. Jetzt lösten sich bei der Heimelf die letzten Bremsen, binnen drei Minuten wendeten sie mit einem Doppelpack das Blatt. "Leider haben wir uns da zwei Unkonzentriertheiten geleistet, was aber passieren kann", nahm der Informant die Situationen nicht tragisch. Eher tragisch war die Tatsache, dass vor dem 2:2 ein Konter schlecht zu Ende gespielt wurde. "Wenn wir mit 3:1 in Führung gehen, entführen wir wahrscheinlich einen Punkt", bilanzierte der verletzte Goalgetter.

Münnerstadt: Balling - N. Markert (46. Pöhl), Weber (46. Kröckel), L. Schmittzeh, Sperlich - J. Markert, Schubert, J. Schmittzeh, Lu. Katzenberger - Back (73. M. Halupczok), Radi.

FC 06 Bad Kissingen - TSV Ettleben 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Marcel Faulhaber (8.), 0:2 Leon Rottmann (27.), 1:2 Vincent Kiesel (59., Foulelfmeter), 1:3 Jannik Pfeuffer (71.). Rot: Florin Popa (6., FC).

Es war ein gebrauchter Nachmittag für die 06-er, denn diese verloren nicht nur zum ersten Mal in dieser Runde ein Spiel, sondern werden am kommenden Wochenende in Rödelmaier sicher auf Florin Popa und möglicherweise auch auf Jan Krettek, der früh wegen einer Hüftverletzung vom Rasen genommen werden musste, verzichten müssen. Der Knackpunkt im Spiel war der frühe Platzverweis für Florin Popa nach einer Notbremse an Leon Rottmann. Zu allem Überfluss setzte Marcel Faulhaber den nachfolgenden Freistoßball über die Mauer hinweg in die Maschen. Fortan dominierten die Gäste mit ihren vielen schnellen Spielern das Geschehen, aufbauend auf eine starke Defensive, in der der Ex-Großbardorfer Pascal Stahl stellungssicher agierte und die Offensivaktionen abgeklärt einleitete. Nach einem ihrer Schnellangriffe über Tim Rottmann musste Leon Rottmann beim 2:0 nur noch den Fuß hinhalten.

Die Schützlinge von Mario Schindler schalteten erst nach der Pause einen Gang zurück. Dies brachte die Kurstädter besser ins Spiel, die mit viel Engagement am Anschlusstreffer arbeiteten, was Coach Tim Herterich sichtlich gefiel. Das Aufbäumen wurde mit dem Anschlusstreffer belohnt: Vincent Kiesel verwandelte nach Foul an Julius Albert den Strafstoß unhaltbar für Keeper Kilian Brätz. Die TSVler verlegten sich jetzt zunehmend auf Konter und sorgten für die Entscheidung, als Jannik Pfeuffer die Kugel gekonnt über Keeper Jan Hofmann in die Maschen setzte. Zu diesem Zeitpunkt saß Christian Heilmann eine Zehn-Minuten-Strafe ab. "Irgendwie hat sich heute alles gegen uns verschworen", zeigte sich Herterich wenig amüsiert.

Bad Kissingen: Hofmann - Salzmann. Popa, Heilmann, J. Schmitt - J. Hüfner (46. Fella), Kiesel, Ruja (73. Fischer), Brakk (78. Eschenbacher) - Krettek (28. Morper), Albert (78. L. Schmitt).