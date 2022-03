FC Thulba - FC 06 Bad Kissingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Jan Krettek (27.), 0:2 Luis Hüfner (55.), 0:3 Jakob Fischer (82.).

Das Derby auf dem Ausweich-Platz "Am Sträuch" entschieden die favorisierten Gäste für sich. "Was aufgrund unserer konzentrierten Leistung und einer Vielzahl von Torgelegenheiten auch in der Höhe nicht unverdient war", sagte FC 06-Coach Daniel May nach dem Abpfiff. Dieser Schnellanalyse wollte sein Kollege Gerald Betz nicht widersprechen. Die offiziell 150 Fans erlebten Kurstädter, die mit ihren vielen jungen Spielern sofort das Heft in die Hand nahmen und durch Alexander Brakk in der zweiten Minute einen Pfostenschuss zu verzeichnen hatten. Ein Volleyschuss von Jan Krettek (12.) und ein Distanzschuss von Jonas Schmitt (15.) strichen knapp über den Kohlhepp-Kasten, ehe Krettek die überfällige Führung erzielte. Der Treffer sorgte allerdings für Proteste der Heimelf, denn der Torschütze soll sich regelwidrig gegen den zu Boden gehenden Florian Heim behauptet haben. Während die Frankonen bis zur Pause keine nennenswerten Gelegenheiten verzeichneten, versuchten sich die May-Schützlinge am Ausbau der Führung, doch weder Luis Hüfner noch Julian Hüfner, der immer wieder das Offensivspieler seiner Elf trotz der engen Bewachung von Joachim Muth ankurbelte, gelang dies.

Der zweite Torerfolg stellte sich zehn Minuten nach dem Seitenwechsel ein. Nachdem er das Leder abgefangen hatte, schickte Schmitt mit einem präzisen Pass Luis Hüfner auf die Reise, der seinen Gegenspieler abschüttelte und überlegt an Andreas Kohlhepp vorbei ins lange Eck einschob. Gleich nach Wiederanpfiff lenkte der heimische Goalie einen Schuss von Julian Hüfner mit Mühe über das Quergestänge, ehe die Gastgeber nach einer Stunde ihre erste verheißungsvolle Torchance verzeichneten. Dabei setzte Tobias Huppmann nach einer Freistoßflanke von Heim das Leder volley über die Latte. Heim klärte wenig später nach einem Schuss von Krettek auf der Torlinie, bei der folgenden Ecke nickte Lukas Graser die Kugel nach einem Kopfball von Florin Popa ebenfalls von der Torlinie. Es wurden danach beidseits frische Kräfte gebracht, dabei feierte Cedric Bäßler sein Comeback nach langer Verletzungspause. Eingewechselt wurde auch Jakob Fischer, der mit seinem ersten Ballkontakt für den Endstand sorgte nach einem Schuss von Luis Hüfner, den Kohlhepp gegen seine ehemaligen Kollegen prallen lassen musste.

Thulba: Kohlhepp - Muth, Fl. Heim, Leurer, Graser (71. Knüttel)- M. Büchner (60. S. Gah), Glykos, Meindl, Betz (90. M. Gah), D. Büchner - Huppmann.

Bad Kissingen: Friedlein - Halbig, Popa, Heilmann, Heimerl (85. Eschenbacher) - Schmitt, J. Hüfner (89. Dobra), Salzmann (71. Bäßler), Brakk (62. Geipel) - Krettek (76. Fischer), L. Hüfner.

Außerdem spielten

SG Ettleben - SG Stadtlauringen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Clemens Neubert (41.), 1:1 Konstantin Hedrich (90.+3).

TSV Trappstadt - SV-DJK Oberschwarzach 1:6 (1:2). Tore: 1:0 Marcel Dittmann (8.), 1:1 Eric Renno (18.), 1:2 Alexander Greß (34.), 1:3 Eric Renno (50.), 1:4 Simon Müller (70., Elfmeter), 1:5, 1:6 Tobias Gnebner (80., 84.). Rot: Peter Hutzler (27., Trappstadt).

SV Rödelmaier - SV-DJK Unterspiesheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Nico Rauner (45.+1, 72.).

TSV Bergrheinfeld - TSV Forst 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Sebastian Werner (37., Elfmeter). Gelb-Rot: Mert Topuz (73., Forst).