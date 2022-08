TSV Münnerstadt - SV Rapid Ebelsbach 7:4 (3:1). Tore: 1:0 Lukas Katzenberger (5.), 1:1 Michael Brix (20.), 2:1 Nicolas Weber (34.), 3:1 Sebastian Schubert (45.), 3:2 Rico Geiling (46.), 4:2 Sebastian Schubert (51.), 4:3 Michael Brix (53.), 4:4 Luka Hornung (62.), 5:4 Daniel Vielwerth (68.), 6:4 Janik Markert (72.), 7:4 Samuel Radi (87.).

Eine unterhaltsame und torreiche Begegnung erlebten die Zuschauenden im Sportzentrum. Der zweite Heimsieg der Saison gelang, obwohl sich die personelle Situation der Gastgeber vor dem Anpfiff zugespitzt hatte. In der Anfangsformation standen mit Torhüter Johannes Wolf und Mittelfeldakteur Hans-Christian Schmitt zwei AH-Akteure. Die Platzherren gingen früh durch einen abgefälschten Schuss von Lukas Katzenberger in Führung, die Michael Brix nach Fußabwehr von Wolf im Nachschuss egalisierte. Innenverteidiger Nicolas Weber brachte seine Farben mit einem Kopfball nach Ecke von Janik Markert neuerlich in Führung, die mit dem Halbzeitpfiff Sebastian Schubert nach Steilpass von Tobias Kröckel ausbaute.

Gleich nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer der Gäste durch den Flugkopfball ihres Spielertrainers Rico Geiling nach der Flanke des starken Sascha Brix. Doch der Zwei-Tore-Vorsprung der Heimelf war schnell wiederhergestellt, weil nach einem Steilpass von Samuel Radi die hüftsteife SV-Innenverteidigung ausgehebelt war und Schubert locker einschob. Beim "Tag der offenen Tür" verkürzte postwendend Michael Brix mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze, und als Luka Hornung nach Ecke von Sascha Brix einnickte, schien eine Wende möglic. Der kurz zuvor eingewechselte Daniel Vielwerth brachte sein Team nach Flanke von Schmitt per Kopfball aber wieder in Front, ein feiner Freistoßschlenzer von Janik Markert bedeutete die Vorentscheidung. Beim Aufsteiger wurden nun auch Konditionsprobleme deutlich. Nach Steckpass von Schmitt sorgte Radi endgültig für klare Verhältnisse.

Münnerstadt: Wolf - M. Halupczok (58. Vielwerth) , Weber, N. Markert (46. Lo. Katzenberger), Pöhl (82. Pfennig)- J. Markert, Schmitt, Kröckel, Lu. Katzenberger - Radi, Schubert.

SV Rödelmaier - FC 06 Bad Kissingen 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Benedikt Hess (11.), 2:0 Nico Rauner (28.), 3:0 Lukas Hess (40.), 4:0 Nico Rauner (75.), 5:0 Branko Krizanovic (82.).

"Da kannst du als Trainer nur verzweifeln. Da bist du keineswegs die schlechtere Mannschaft, gehst mit deinen hundertprozentigen Chancen aber fahrlässig um und baust den Gegner, der überaus effektiv war, durch gravierende Fehler auf", haderte Bad Kissingens Trainer Tim Herterich nach dieser ebenso hohen wie auch unnötigen Niederlage. Der erste und vierte Gegentreffer resultierten jeweils aus katastrophalen Abspielfehlern der Innenverteidigung. "Nächste Woche, wenn die etatmäßigen Innenverteidiger Florin Popa und Christian Heilmann in den Kader zurückkehren, müssen wir gegen Oberschwarzach, die mit der Empfehlung eines 8:1-Erfolges gegen die Trappstädter in den Sportpark kommen, defensiv einfach besser agieren", weiß Herterich.

Bad Kissingen: Hofmann - L. Halbig, Salzmann (46. Heimerl), J. Hüfner, Fella - Kiesel, J. Schmitt, Bayer (81. Rausch), L. Hüfner (77. Fischer) - Albert (67. Ruja), Krettek.