SG Stadtlauringen/Ballingshausen - TSV Münnerstadt 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Clemens Neubert (40.), 1:1 Janik Markert (47.), 1:2 Diego Rosero Quinones (80.). Gelb-Rot: Janik Markert (67., Münnerstadt)

Die Lauertaler halten mit diesem aufgrund der Personalproblematik nicht unbedingt zu erwartenden Erfolg Anschluss an den zweiten Tabellenplatz. "Ich würde den Sieg als letztlich verdient bezeichnen", meinte TSV-Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh. Die kampfbetonte Auseinandersetzung litt unter dem knüppelharten Untergrund, vor dem Seitenwechsel waren wenig Torgelegenheiten zu notieren. Glücklich gingen die Platzherren in Führung: Bei einer Hereingabe soll das Leder den Unparteiischen berührt haben, der das Spiel entgegen der neuen Regelung (Schiedsrichterball!) weiterlaufen ließ. Die Gäste-Deckung hatte sich auf eine Spielunterbrechung eingestellt, attackierte Clemens Neubert nicht, der mit trockenem Schuss einnetzte. Der Rückstand motivierte den Tabellendritten in der Kabine zusätzlich.

Der schnelle Ausgleichstreffer war mehr als kurios. "So ein Tor habe ich noch nicht gesehen", sagte Schmittzeh. Ein eigentlich problemlos zu haltender Ball sprang auf einen Grasbüschel, stieg hoch und flog über den perplexen SG-Goalie hinweg in die Maschen. Die Mikolaj-Schützlinge setzten sofort nach, waren nun dominant und ließen sich auch nicht durch die Ampelkarte für Janik Markert von ihrer offensiven Gangart abbringen. Lohn war der Siegtreffer zehn Minuten vor dem Abpfiff: Nach Steilpass von Tobias Kröckel scheiterte Diego Rosero Quninones zunächst am Keeper, setzte das Leder dann aber aus spitzem Winkel ins Netz. In der Schlussphase drängten die Seufert-Schützlinge vehement auf den Ausgleich, doch TSV-Keeper Patrick Balling zeigte großes Können, sowohl in einer 1:1-Situation wie auch bei einem Schuss Richtung Winkel. "Andererseits hätten wir den Sack eher zumachen können, wenn wir unsere Konterchancen effektiver genutzt hätten", so Schmittzeh.

Münnerstadt: Balling - N. Markert, Köhler, L. Schmittzeh, J. Markert - Schubert, Kröckel, Katzenberger, Müller - Quinones (90. Warthemann), Back (46. Weber).

FC 06 Bad Kissingen - SV Rödelmaier 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Sebastian Popp (23.), 1:1, 2:1 Jan Krettek (45., 49.), 2:2 Christoph Rützel (84.). Gelb-Rot: Jan Krettek (76., Bad Kissingen)

Mit dem Derbysieg in Thulba schien der Weg in Richtung Aufstiegs-Relegation gestartet, zwei Heimspiele und zwei Unentschieden später ist die Ernüchterung allerdings groß bei den Bad Kissingern, die gegen Rödelmaier zweimal einen Vorsprung verspielten. Der Spielaufbau der Kurstädter war gut organisiert, doch gerieten sie in Rückstand, als sie in der Vorwärtsbewegung den Ballbesitz an Sebastian Popp verloren, der beim ersten Schussversuch an Keeper Felix Friedlein scheiterte, den Nachschuss aber verwertete. Die Platzherren erhöhten noch einmal das Tempo und glichen mit dem Halbzeitpfiff aus: Nach einer Hereingabe sprang SV-Verteidiger Christoph Koob das Leder ans Knie und von dort Jan Krettek auf den Fuß.

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel schien das FC-Schiff wieder auf Kurs zu ein. Das Zustandekommen des Treffers war neuerlich den Platzverhältnissen geschuldet, als SV-Torhüter Sven Ulsamer, die Kugel beim Wegschlagen für Krettek auflegte, der sich ein zweites Mal nicht lange bitten ließ. In den folgenden Minuten drängten die May-Schützlinge auf die Vorentscheidung. Die unerwartete Wende wurde eingeläutet, als Krettek von Bayernliga-Referee Marcel Geus die Ampelkarte gezeigt bekam. Tatsächlich gelang den Mannen vom Storchsberg der zweite Treffer, als nach einer Ecke Christoph Rützel am zweiten Pfosten einlaufend einnickte. Kurz vor Spielende hatte SV-Torjäger Nico Rauner gar den dritten Treffer auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz.

Bad Kissingen: Friedlein - Halbig, Heilmann, Popa, Heimerl - Schmitt, Bäßler, Höchemer, Brakk (59. J. Hüfner) - Krettek, L. Hüfner (67. Salzmann).

FC Thulba - TSV Trappstadt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Huppmann (3.), 2:0 Moritz Büchner (90.+2.).

Von einem misslungenen Rückpass profitierte der FC Thulba schon nach drei Minuten, als Trappstadts Paul Seiler dem Ball in Richtung Keeper Felix Häpp "kein Butterbrot" mitgab, der nachsetzende Tobias Huppmann reagierte blitzschnell. "Die kostbare Führung hat uns taktisch zur kompletten Defensive veranlasst. Wir haben mit Mann und Maus verteidigt und den Gegner kommen lassen", berichtete FC-Abteilungsleiter Christoph Adrio. Der Kontrahent kam auch, hatte etwa 80 Prozent Ballbesitz, erarbeitete sich aber kaum Torchancen. Mit dem Halbzeitpfiff fast der Ausgleich, doch den Schuss von Luca Derlet parierte Keeper Andreas Kohlhepp glänzend. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Geschehen.

Die Schützlinge von Gerald Betz, bei denen Florian Heim, Fabian Meindl und Cedric Werner wegen Erkrankung oder Verletzung fehlten, verbarrikadierten sich am eigenen Sechzehner, lediglich Tobias Huppmann war jenseits der Mittellinie aktiv. Die Grabfeld-Elf rannte weiterhin recht ideenlos an, gefährlich wurde es vorwiegend bei Standards. Aus einem Freistoß heraus hätte das 1:1 fallen können, doch setzte Elias Werner das Spielgerät per Direktabnahme nur an die Latte. Das Zittern um die drei wertvollen Punkte hatte für die Einheimischen erst in der Nachspielzeit ein Ende. Da schnappte sich Moritz Büchner an der Mittellinie den Ball, setzte zum Sprint gegen eine entblößte Deckungsreihe an und bugsierte den Ball frei vor dem Keeper auftauchend überlegt in die Maschen.

Thulba: Kohlhepp - Knüttel, Leurer, Muth, Reuß (89. M. Gah) - Graser, Betz, D. Büchner, S. Gah - L. Heim (68. Nistor), Huppmann (57. M. Büchner).

Außerdem spielten

DJK Dampfach - DJK Hirschfeld 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Adrian Hatcher (32., 47.), 3:0 Leon Heppt (50.), 4:0 Julian Langer (73.)

TSV Forst - DJK Altbessingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Mario Full (17.), 1:1 Mohamed Hamdoun (85.), 1:2 Christian Brauner (89.)

SV-DJK Unterspiesheim - SV-DJK Oberschwarzach 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Tobias Gnebner (53.), 0:2 Sven Friedrich (57.)