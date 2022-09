TSV Münnerstadt - FC 06 Bad Kissingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Samuel Radi (87.).

"Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft und hatten die besseren Chancen, daher ist die Niederlage doppelt ärgerlich", bilanzierte FC 06-Coach Tim Herterich nach dem Derby, das spannend und von viel Taktik geprägt war. Die Gäste starteten fulminant, dabei setzte Julius Albert mit einem Schrägschuss, der knapp über den Winkel flog, ein erstes Achtungszeichen (2.). Eine Minute später verhinderte TSV-Goalie Patrick Balling einen Rückstand der Heimelf, als er einen Schlenzer von Harald Bayer aus dem Toreck flog. Die Münnerstädter waren ein weiteres Mal mit Fortuna im Bunde, als Luis Hüfner die Kugel ans Lattenkreuz hämmerte.

"Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff gefunden und kamen beim Kurzpass-Spiel des Gegners meist einen Schritt zu spät", so ihr Co-Trainer Simon Snaschel. Für die Einheimischen gab es nur zwei Gelegenheiten zu notieren, bei der ersten köpfte Lukas Katzenberger nach Flanke von Nicolas Weber am Tor vorbei, bei der zweiten profitierte man von einem Fehlschlag von Christian Heilmann, der frei vor Keeper Felix Friedlein auftauchende Katzenberger scheiterte aber an diesem. Nach Wiederanpfiff standen die Mürschter weiter recht tief und versuchten mit schnellem Umschaltspiel die FC-Deckung zu überraschen.

Die Kurstädter ihrerseits nahmen mit viel Ballgeschiebe in ihrer Dreierkette das Tempo aus dem Spiel, ihre noch optische Überlegenheit vor der Pause war nun nicht mehr zu erkennen. Beide Trainer versuchten in der Schlussphase mit frischen Kräften das Spiel zugunsten ihrer Farben zu entscheiden, was aber nur der Mikolaj-Elf gelang. Denn kurz vor Spielende erreichte ein Diagonalschlag den eingewechselten Diego Rosero Quinones, der das Leder Richtung Strafraummitte legte, wo es von Samuel Radi flach und unhaltbar für Friedlein ins Eck befördert wurde.

Die 06-er stemmten sich danach vehement gegen die dritte Saisonniederlage, dabei setzte Florian Heimerl den Ball mit dem Kopf nach Ecke von Florin Popa knapp am langen Eck vorbei und ein Freistoß von Popa flog mit dem Abpfiff übers Tor. "Die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit", freute sich Snaschel, der nicht verhehlen wollte, dass das Spiel durchaus auch negativ für seine Elf hätte enden können.

Münnerstadt: Balling - N. Markert, Weber, J. Schmittzeh, Sperlich - J. Markert, Kröckel (83. Quinones), L. Schmittzeh, Radi - Schubert (83. Back), Katzenberger.

Bad Kissingen: Friedlein - Popa, Heilmann, J. Hüfner - Bayer (73. Fella), Heimerl, J. Schmitt, Brakk (73. Fischer), Salzmann (83. Morper) - L. Hüfner, Albert (66. Ruja).