FC 06 Bad Kissingen - SV-DJK Oberschwarzach 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Jan Krettek (30.), 2:0 Michael Salzmann (50.), 3:0 Jan Krettek (73.).

FC-Coach Tim Herterich war zwar mit Optimismus in die Begegnung gegangen, vermutete aber, dass angesichts der letzten Resultate des Kontrahenten hartumkämpfte neunzig Minuten und ein knapper Spielausgang zu erwarten sind. Doch davon konnte am Ende keine Rede sein, denn seine Schützlinge dominierten das Match eindeutig. Der Sieg ging auch in dieser Höhe in Ordnung.

Vom Anpfiff an waren die Kurstädter im Spiel, so prüfte schon in der ersten Minute Jan Krettek auf Vorarbeit von Florin Popa mit einem Flachschuss den besten Gäste-Akteur, den vielbeschäftigten Keeper Leon Schmidt. Für die Steigerwälder wurde wenig später ein Schuss des freistehenden Sven Friedrich über das Tor notiert (5.). Es sollte die einzige Großchance der enttäuschenden Gäste bleiben. Diese gingen im Kombinationswirbel der Platzherren, die schon vor dem Führungstreffer bei Schüssen von Jan Krettek, Julian Hüfner, Michael Salzmann und Luis Hüfner das 1:0 auf dem Fuß hatten, unter und mussten sich erstmals geschlagen geben, als nach einem Popa-Rückpass der noch leicht abgefälschte Schuss von Krettek flach im Toreck einschlug.

Jubel drei Minuten nach der Halbzeit

Gleich nach dem Seitenwechsel überlief Krettek seinen Gegenspieler, scheiterte aber mit seinem Schrägschuss am Torhüter. Doch drei Minuten später durfte gejubelt werden, nach einem Ballgewinn im Mittelfeld setzte sich Vincent Kiesel ab, bediente perfekt den mitgelaufenen Salzmann, dessen wiederum abgefälschter Schuss den Keeper auf dem falschen Fuß erwischte. Die Gäste, bei denen Simon Müller und Eric Renno sich einer einer kompromisslosen Bewachung von Jonas Schmitt sowie Florian Heimerl erfreuten, stellten postwendend auf Dreierkette um. Doch die Verstärkung des Mittelfeldes durch den bis dahin im Abwehrzentrum agierenden Alexander Greß entfaltete keine positive Wirkung. Im Gegenteil, nach einer weiten Freistoßflanke von Julian Hüfner steckte Salzmann den Ball auf Krettek durch, der durchlief und in einer 1:1-Situation flach einschob. Zwei Minuten später hatte sich die geplante Aufholjagd des Gastes endgültig erledigt, als der souveräne Unparteiische Rene Kohl (Gochsheim) Marco Ullrich nach Foul an Alexander Brakk für zehn Minuten auf die Bank schickte. "Sehr zufrieden", lautete das knappe Statement des FC-Trainers.

Bad Kissingen: Hofmann - Popa, Heilmann, J. Hüfner, Heimerl - Bayer (60. Brakk), J. Schmitt, Salzmann (82. Fischer), L. Hüfner (77. Fella) - Kiesel (88. Rödl), Krettek (85. Albert).

TSV Trappstadt - TSV Münnerstadt 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Samuel Radi (29.), 0:2 Lukas Katzenberger (37.), 0:3 Samuel Radi (79.).

Von einem Auswärtserfolg konnte Co-Trainer Simon Snaschel berichten: "Wir hatten uns viel vorgenommen, vor allem wollten wir Revanche für die Niederlage an gleicher Stelle vor einem Jahr nehmen. Dies ist uns gelungen, weil wir konzentriert agiert und die gegnerische Deckung gut bearbeitet haben".

Für den TSV Trappstadt läuft es dagegen derzeit wirklich nicht nach Plan. Nach den beiden Remis zum Auftakt bedeutete das Heim-0:3 gegen den TSV Münnerstadt bereits die dritte Niederlage in Folge für die Mannschaft von Martin Beck. "Nervös werden wir jetzt nicht, weil wir ja gewusst haben, dass es eine schwierige Saison für uns werden wird", sagte TSV-Sprecher Michael Bader, der dennoch von niedergeschlagenen Spielern berichtete. Der Gast aus Münnerstadt begann diesmal dominant. "Die haben uns von Anfang an ganz schön unter Druck gesetzt", sagte Bader. Die erste Großchance der Partie verzeichnete allerdings der TSV in Person von Niklas Bauer, dessen Schuss auf der Linie geklärt wurde. "Das wäre für unser Spiel natürlich perfekt gewesen", hätte Bader gerne erlebt, wie sich die Partie entwickelt hätte, wäre der Ball ins Münnerstädter Netz gerollt.

"Das Tor darf so nicht passieren"

So aber musste er mit ansehen, wie der Gast noch im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg stellte. Erst nutzte Samuel Radi einen Trappstädter Ballverlust zur Führung (29.), acht Minuten später erhöhte Lukas Katzenberger für Münnerstadt, als er nach einem Befreiungsschlag der Trappstädter Abwehr entwischte. "Das Tor darf so nicht passieren", sagte Bader. Verletzungsbedingt stellte Martin Beck zur zweiten Halbzeit das System auf Viererkette um, was dem Spiel der Grabfelder merklich guttat. "Wir hatten Münnerstadt jetzt im Griff", sah Bader in den ersten 25 Minuten nach Wiederbeginn überlegene Trappstädter. Schade nur, dass Marcel Dittmann den Anschlusstreffer verpasste (56.). Die letzten 20 Minuten der Partie gestaltete Münnerstadt wieder ausgeglichen und kam durch Samuel Radi noch zum 3:0.

Münnerstadt: Balling - N. Markert, Weber, L. Schmittzeh, Sperlich - J. Markert, J. Schmittzeh, Kröckel, Lu. Katzenberger - Radi (86. Lo. Katzenberger), Schubert.