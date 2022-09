TSV Bergrheinfeld - FC 06 Bad Kissingen 3:3 (2:0). Tore: 1:0 Christian Heilmann (13., Eigentor), 2:0 David Fleischmann (17.), 2:1 Florin Popa (53.), 2:2 Vincent Kiesel (61.), 2:3 Julius Albert (74.), 3:3 David Fleischmann (87.).

Ein ärgerliches Ergebnis war es aus Sicht der 06-er, "denn zum einen wäre ein Sieg für uns aufgrund der zweiten Halbzeit, die wir mit Windunterstützung dominiert haben, verdient gewesen", so Coach Tim Herterich. Zum anderen resultierte der Ausgleich aus einer klaren Abseitsstellung. Die Gastgeber waren zunächst am Drücker und gingen in Führung, als Gäste-Akteur Jonas Eschenbacher bei einem Abwehrschlag einen "Berger" anschoss, von dem die Kugel an die Stirn von Christian Heilmann und von dort über die Torlinie sprang. Der zweite TSV-Treffer resultierte aus einem Eckball. "Beim Kopfball von David Fleischmann hat bei uns die Zuordnung nicht gestimmt", so Herterich. Mit einem präzisen 25-Meter-Schuss von Florin Popa, der Ball schlug unhaltbar für Keeper Florian Müller im Winkel ein, wurde die Aufholjagd der nun spielbestimmenden Gäste eingeläutet. Und als Vincent Kiesel nach einer flachen Hereingabe das Spielgerät aus sieben Metern über die Torlinie drückte, der Ausgleich geschafft. Die 06-er setzten sofort nach und gingen in Führung, als nach einer Popa-Flanke der angespielte Jonas Schmitt dem eingewechselten Julius Albert perfekt auflegte. "Danach haben wir das Spiel kontrolliert, bis zur 87. Minute", schloss der Gäste-Coach seinen Bericht ab, der froh war, dass sich auf dem regennassen Geläuf niemand verletzte, so dass er mit voller Kapelle am Mittwoch ins Pokalhalbfinale gegen den Ligarivalen aus Münnerstadt im heimischen Sportpark gehen kann.

Bad Kissingen: Hofmann - Eschenbacher, Heilmann, Popa - Bayer (75. Fella), J. Schmitt, Salzmann, Kiesel, Brakk (46. Albert) - L. Hüfner, Krettek.

TSV Münnerstadt - SV Rödelmaier 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Christoph Rützel (33., 66.).

Vor der für das Derby enttäuschenden Kulisse von 73 Zuschauenden kassierten die Gastgeber die zweite Niederlage binnen acht Tagen. Die Gäste schwangen sich dagegen auf den zwischenzeitlich zweiten Tabellenplatz auf. Dies war allerdings nur möglich, "weil wir trotz guter Möglichkeiten vor dem Seitenwechsel so gar nicht effizient waren und bei beiden Gegentreffern schlecht verteidigt haben", so Münnerstadts Co-Trainer Simon Snaschel. Als Diego Rosero Quinones nach Flanke von Lukas Katzenberger frei vor Sven Ulsamer überhastet abschloss, hätte dies schon nach fünf Minuten die Mürschter Führung sein können. Bei der zweiten Chance der Mikolaj-Elf setzte Sebastian Schubert nach Katzenberger-Ecke einen Kopfball an den Pfosten, den Nachschuss von Niklas Sperlich kratzte Christoph Koob von der Linie. Die Gäste standen dicht vor der Führung, als Nico Rauner das Duell mit TSV-Goalie Patrick Balling verlor. Eine Schlafmützigkeit in der Münnerstädter Deckung war der Auslöser für das 0:1. Nach einer Rauner-Ecke traf Christoph Rützel per Kopf zur Pausenführung. Nachdem nach dem Wechsel der eingewechselte Benedikt Back mit einem Schuss am SV-Goalie gescheitert war und der Nachschuss von Samuel Radi von David Mayer abgeblockt wurde, bauten im Gegenzug die Gäste die Führung aus. Nach einer umstrittenen Freistoßentscheidung segelte das Leder Richtung zweiter Pfosten, wo Christoph Rützel erneut unbewacht einnicken durfte. "Bei solchen Standards musst du mit letztem Willen am Gegenspieler kleben, gerade wenn dessen Kopfbllstärke bekannt ist", so Snaschel. Eine fast identische Szene hätte zum 0:3 führen können, nach Rauner-Hereingabe zirkelte SV-Kapitän Benedikt Hess genau auf den Goalie. Den Ehrentreffer hatte Lukas Katzenberger kurz vor dem Abpfiff auf dem Kopf, nach Flanke von Janik Markert setzte er das Leder am Tor vorbei.

Münnerstadt: Balling - Sperlich, N. Markert, Weber, Pöhl (68. Pfennig) - J. Markert, L. Schmittzeh, Radi, Lu. Katzenberger - Quinones (46. Back), Schubert.