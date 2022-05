SV Rödelmaier - TSV Münnerstadt 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Youssouf Serifou (1.), 1:1 Sebastian Schubert (35.). 1:2 Janik Markert (82.).

Mit dem gleichen Ergebnis wie vor drei Wochen im Kreispokal-Finale endete das Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Nur, dass dieses Mal der TSV Münnerstadt den Spieß umdrehte und das Punktspiel zum Ausklang der Fußball-Bezirksliga Ost beim SV Rödelmaier mit 2:1 (1:1) für sich entschied. Ein wertloser Sieg war es dahingehend, weil den Lauerstädtern der Sprung auf Platz zwei verwehrt blieb. In die Aufstiegs-Relegation geht nämlich als Vizemeister der SV-DJK Oberschwarzach nach dem überzeugenden 5:0-Erfolg beim TSV Ettleben. Gegner dort ist der TSV Unterpleichfeld als Abstiegs-Relegant der Landesliga Nordwest. Das Hinspiel findet am Donnerstag (16 Uhr) statt, das Rückspiel am Sonntag (16 Uhr).

Rödelmaiers Blitztor

Die Hausherren legten einen Blitzstart hin und krönten den ersten Angriff mit Torjubel: Daniel Beker schlug den Ball nach innen auf Youssouf Serifou, der zentral aus der Drehung abschloss. Der Tabellendritte, der noch auf Platz zwei hoffen durfte, kam schwer in die Gänge. Das Fehlen einiger verletzter Stammkräfte tat seinem Kombinationsspiel nicht gut. Als die ersten Zuspiele gelangen, haderte man vor 120 Zuschauenden mit Fortuna. So landete ein Schlenzer von Lukas Katzenberger an der Latte (23.). Zwei Minuten später köpfte Sebastian Schubert nach Katzenberger-Flanke ebenfalls ans Quergestänge. Nach einer halben Stunde schüttelte SV-Coach Werner Feder den Kopf, weil Serifou, neuerlich von Beker bedient, frei stehend Gäste-Keeper Jonas Warthemann anschoss und der Nachschuss von Branko Krizanovic zu unplatziert war. Das Vergeben der Hochkaräter rächte sich. Nach einem Steckpass von Lukas Schmittzeh setzte Sebastian Schubert das Leder ins kurze Eck zum 1:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Mikolaj-Schützlinge aufs Tempo, hatten aber einige brenzlige Situationen im eigenen 16er zu überstehen. So in der 69. Minute, als Beker auf Zuspiel von Serifou den Pfosten anvisierte. Der entscheidende Treffer beruhte auf einem Torhüterlapsus. Einen Schuss von Schubert ließ Keeper Nils Rohmfeld abklatschen, Janik Markert staubte ab. Kurz vor Spielende der fairen Auseinandersetzung (keine gelbe Karte) prüfte Michael Schultheis mit einem Weitschuss Warthemann, der das Leder um den Pfosten drehte.

Münnerstadt: Warthemann - Blank, Köhler, Weber, Lo. Katzenberger (46. Back) - Sperlich, L. Schmittzeh, Schubert, Lu. Katzenberger - Quinones, (71. Vielwerth) J. Markert.

FC Thulba - TSV Forst 1:3 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Mohamed Hamdoun (26., 36.), 1:2 Sebastian Gah (37.), 1:3 Torschütze unbekannt (82.). Rot: Max Schmelzer (47., Forst).

Die Frankonen schlossen die reguläre Saison mit einer Niederlage ab. Was aber kaum interessierte, die Mannschaft war mit dem Kopf schon bei den anstehenden Relegationsspielen gegen den SV Rapid Ebelsbach, den Vizemeister der Kreisliga Schweinfurt 2. In einer ausgeglichen Auseinandersetzung gingen die Gäste in Führung, als sich Mohamed Hamdoun einen Steilpass erlief, Keeper Andreas Kohlhepp umkurvte und locker einschob. Zehn Minuten später schlug der Forster Stoßstürmer nochmals zu, diesmal setzte er einen Fernschuss über den Goalie hinweg ab. Doch die Heimelf schaffte gleich nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer, als Dominik Büchner die Gäste-Deckung mit einem Steckpass aufriss, der angespielte Sebastian Gah gab Keeper Max Schmelzer das Nachsehen. Noch vor der Pause hätte TSV-Akteur Daniel Mohr den alten Abstand herstellen können, köpfte aber nur an den Pfosten. Der zweite Durchgang startete mit einem Aufreger, denn nach einer Notbremse ihres Torhüters an Sebastian Gah zückte Schiedsrichter Anton Muthig die Rote Karte. In Überzahl waren die Gastgeber optisch überlegen, doch wurde die nun massierte TSV-Deckung nicht geknackt. Die heimische schon, die beim 1:3 ausgekontert wurde. Gleich nach Wiederanpfiff hatte Tobias Huppmann den neuerlichen Anschlusstreffer auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten.

Thulba: Kohlhepp - M. Gah (78. Meindl), Muth, Fl. Heim, Knüttel (60. Graser)- Betz (78. Leurer), D. Büchner, S, Gah, Reuß (68. Werner) - Huppmann, L. Heim (78. Glykos).

Außerdem spielten

TSV Ettleben/Werneck - SV-DJK Oberschwarzach 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Simon Müller (26.), 0:2 Alexander Greß (50.), 0:3 Philipp Mend (64.), 0:4 Simon Müller (68.), 0:5 Noah Wagner (87.).

DJK Dampfach - SV-DJK Unterspiesheim 6:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Robin Baumgärtner (37., 50.), 3:0, 4:0 Patrick Winter (57., 65.), 5:0 Luis Schenk (66.), 6:0 Bilal Yücetag (87.).

DJK Hirschfeld - DJK Altbessingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Jannik Lutz (41., 62.).

TSV Trappstadt - TSV Bergrheinfeld 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Thomas Cäsar (37.), 1:1 Niklas Bauer (90.).