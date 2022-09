TuS Frammersbach - FC Fuchsstadt 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Dominik Halbig (5.), 0:2 Luca Raab (19.), 0:3 Yanik Pragmann (12.), 1:3 Patrick Amrhein (80.), 2:3 Dominik Englert (90.). Gelb-Rot: Sebastian Bartel (48., Fuchsstadt), Steven Summa (70., Frammersbach).

Nach zwölf Minuten und drei Treffern war bereits eine kleine Vorentscheidung gefallen. Bei einer schnell ausgeführten Freistoßflanke fand Yanik Pragmann den einlaufenden Dominik Halbig, der die Kugel in die Maschen setzte. Der TuS-Keeper war fünf Minuten später erneut machtlos, als die Gäste eine Kombination über die linke Seite vortrugen, die Luca Raab abschloss. Der nächste Angriff der Einheimischen wurde dann abgefangen, ein Konter wieder über die linke Seite vorgetragen, die Pragmann mit seinem Einlaufen am zweiten Pfosten vergoldete. "Danach haben wir das Spiel kontrolliert, wir waren giftig und aggressiv und haben kaum etwas zugelassen", informierte Halbig. In der Schlussphase kam die TuS aber doch noch einmal gefährlich ran. Patrick Amrhein eröffnete die Schlussoffensive und Dominik Englert traf gar noch zum 2:3 (90.). "Wir haben verdient gewonnen", bilanzierte der FC-Trainer, "aber die Schlussminuten sollten eine Lehre ein." Der Tabellenführer empfängt am kommenden Samstag mit dem ASV Rimpar einen unmittelbaren Verfolger.

Fuchsstadt: Kohlhepp - Raab, S. Bartel, S. Schmidt, Neder - D. Schmidt (92. Endres), Seit (34. Mjalov), Halbig, Wiesler - Pragmann (73. Petrunin), Ch. Schmidt.