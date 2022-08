TG Höchberg - FC Fuchsstadt 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Dominik Halbig (52.), 0:2 Christoph Schmidt (75.).

Wobei sich die Gäste mit dem Toreschießen im ersten Durchgang noch schwer taten. "Zum einen haben wir da schlampige Bälle gespielt", kritisierte Coach Martin Halbig, "zum anderen wurden Treffer unsererseits wegen angeblicher Abseitsstellungen, so bei einem Tor von Yanik Pragmann in der 10. Minute, nicht anerkannt".

Die Mannen von TG-Trainer Dirk Pschiebl hielten in dieser Phase durch ordentliches Zweikampfverhalten noch gut dagegen. "Insgesamt muss ich sagen, dass der Gegner schlechter in der Tabelle steht als er spielt. Da sind wir in dieser Saison schon auf schwächere Teams gestoßen", bilanzierte Martin Halbig.

In der Kabine hielt er zwar keine Strafpredigt. Doch seine Aufforderung, konzentrierter und mit höherem Tempo die zweite Halbzeit zu gestalten, wurde umgesetzt. Die Kohlenbergler forcierten vor allem das Spiel über die Außenbahn. Aus einer solchen Offensivaktion heraus über die Stationen Pragmann und Christoph Schmidt wurde Dominik Halbig in Ballbesitz gebracht, der dann seinen Gegenspieler umkurvte und die Kugel trocken an Keeper Leon Schultheiß vorbei ins kurze Eck setzte.

Schwimmfestspiele in Höchberg

Die Führung sorgte für Rückenwind bei den Gästen; die Platzherren ihrerseits gerieten auf dem rutschigen Geläuf - in Höchberg hatte es geregnet - zunehmend ins Schwimmen.

Aus der nun klaren Feldüberlegenheit heraus ergaben sich vermehrt Gelegenheiten zum Ausbau des Fuchsstadter Vorsprunges. Eine verwertete Christoph Schmidt, der nach flacher Hereingabe von Pragmann am zweiten Pfosten einlief und in leere Tor einschob.

Die TGler warfen nun alles nach vorne, prallten aber an der kompakten FC-Abwehrreihe ab und hatten Glück, sich keine weiteren Gegentreffer einzufangen. So hatte Luca Raab in den Schlussminuten zweimal das 0:3 auf dem Fuß, nutzte die Chancen allerdings nicht.

Trainer spricht von Klassenerhalt

"Es waren drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt", meinte Martin Halbig. Beim Blick auf die Tabelle kann festgestellt werden, dass seine Schützlinge schon in der noch frühen Saisonphase die Hälfte der wohl notwendigen 40 Punkte eingesackt haben. Am kommenden Wochenende empfängt man mit dem TuS Röllbach ein Team aus dem Tabellenmittelfeld. Mit der Untermain-Elf machte der Tabellenzweite in der vergangenen Saison nur schlechte Erfahrung.

Fuchsstadt: Kruppa - S. Schmidt, S. Bartel, Pfeuffer, Seit (81. Wiesler) - Frank (61. Emmer), D. Schmidt (88. Petrunin), Ch. Schmidt, Halbig - Pragmann (78. Raab), Mjalov (61. Neder).