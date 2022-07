FC Fuchsstadt - FC Eichenzell 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Christoph Schmidt (31.), 1:1 k. A. (49.), 2:1 Nico Neder (77.), 2:2 k. A. (85., Foulelfmeter).

Am Freitagabend lieferten die beiden Landesligisten auf dem Kohlenberg ein flottes Spiel ab. "Mit dem Auftritt meiner Schützlinge, zu denen auch die jungen gehörten, die ich im Laufe der zweiten Halbzeit gebracht habe, war ich zufrieden", so Fuchsstadts Coach Martin Halbig. Diesem stand bis auf Dominik Halbig (Lehrgang) und Steffen Schmidt der komplette Landesliga-Kader zur Verfügung, der insbesondere ein gepflegtes Offensivspiel zeigte. Weil der Gegner aus Hessen gut dagegenhielt, "war es aus unserer Sicht ein gelungener Test", sagte Halbig.

FC WMP Lauertal I - SG Üchtelhausen/Zell 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Daniel Zänglein (27.).

Noch nicht so richtig in Tritt sind dagegen die Mannen von Stefan Denner, der zwar auf einige Leistungsträger verzichten musste. Aber trotzdem hätte es gegen den unterklassigen Kontrahenten zu einem Erfolgserlebnis reichen müssen. Aber es klemmte in der Offensive. Chancen gab es zwar genügend; aber am Gäste-Keeper war nicht vorbeizukommen.

DJK Wülfershausen/Burghausen - FC Thulba 2:4 (2:2). Tore: 0:1 Luca Fuß (2.), 0:2 Dimitrios FGlykos (4.), 1:2 Alexander Herchet (17.), 2:2 Fabian Benkert (27.), 2:3 Rene Leurer (54., Foulelfmeter), 2:4 David Betz (80.).

Die Frankonen sind dagegen schon in einer vergleichsweise besseren Form. Die Elf von Dominic Hugo schien in der Anfangsphase der Begegnung die Welt einreißen zu wollen. Doch der rasante Rückstand rief die Heimelf auf den Plan, die nun aufkam und binnen zehn Minuten den Ausgleich schaffte. Im zweiten Durchgang sah sich Wülfershausen dann aber einem dominanten Gast gegenüber, der kombinationssicherer die Offensive forcierte und traf.

VfR Sulzthal - FV Sulzheim 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Tino Pabst (33.), 1:1 Tim Eckert (60.), 2:1 Alexander Unsleber (88.).

Weiter ungeschlagen in der Vorbereitung ist der Kreisliga-Aufsteiger, der gegen einen starken Gast, dessen Defensive der aus Unterspiesheim gekommene Routinier Christoph Pickel organisierte, zunächst Probleme beim Torabschluss hatte. In der letzten halben Stunde forcierte die Heimelf das Tempo und belohnte sich mit dem Siegtreffer.

SV Mühlhausen-Schraudenbach - FC Rottershausen 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Marco Hofmann (9.), 2.0 Michael Pfeuffer (28.), 3:0 Sebastian Neubert (53.), 3:1 Fabio Erhard (64.), 3:2 Louis König (73.).

Die "Spirken" verloren dieses Tetspiel zwar. Doch konnte sich ihr Coach Alexander Schott, der mit großem Kader angereist war, einen guten Eindruck über die Form seiner Schützlinge gegen einen starken Gegner machen. Hoffnungsvoll dürfte den FC-Spielertrainer gestimmt haben, dass die Moral seiner Elf gut war, die trotz eines 0:3-Rückstandes nicht aufgab und nach dem Anschlusstreffer des eingewechselten Louis König an einem Remis schnupperte.

Außerdem spielten

TSV Rothhausen/Thundorf - SC Hesselbach 1:5 (1:1). Tore: 1:0 Fabian Wiener (14.), 1:1 Björn Schlereth (38.), 1:2 Tobias Härterich (61.), 1:3 Julian Mauder (72.), 1:4 Daniel Kolano (75.), 1:5 Janik Müller (83.).

TV Schweinfurt-Oberndorf - TSV Wollbach 4:3 (4:0). Tore: 1:0 Ozan Güven (9.), 2:0 Christoph Holzheid (17.), 3:0 Nils Herkert (44.), 4:0 Christoph Holzheid (45.), 4:1 Fabian Schesnick (46., Eigentor), 4:2 Phil Schönhöfer (54.), 4:3 Jonas Kirchner (64.).

SG Dingolshausen/Rügshofen - TSV Rothhausen-Thundorf 2:1(1:1). Es wurden keine Torschützen gemeldet.

SV Herschfeld - SV Garitz 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Vladislav Romanovskij (18.), 2:0 Kevin Pirkl (44.), 2:1 Carlos Zimmermann (74.).

SG Burgwallbach/Leutershausen - FC Untererthal II 2:0). Tore: 1:0 Timo Schäfer (12.), 2:0 Florian Barthelmes (75.).

SG Waldfenster/Lauter - SG Großwenkheim/Münnerstadt II 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Sebastian Härter (14.), 0:2 Daniel Vielwerth (43.), 1:2 Daniel Metz (61.), 2:2 Luca Seller (64.), 2:3 Jonas Back (88.). Gelb-Rot: Philipp Heusinger (91., Waldfenster/Lauter).

TSV Volkers - SV Uttrichshausen 1:2 (1:1). Es wurden keine Torschützen gemeldet.