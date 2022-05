SV Rapid Ebelsbach - FC Thulba(Mittwoch, 18.30 Uhr)

Im ersten Relegationsspiel von "hoffentlich vier", so Thulbas Abteilungsleiter Christoph Adrio, müssen die "Frankonen" am Mittwochabend in die Haßberge reisen. "Da wollen wir uns eine gute Ausgangsbasis fürs Rückspiel am Samstagnachmittag um 16 Uhr schaffen".

Um sich über die Stärken und Schwächen des Gegners zu informieren, haben Adrio und Coach Gerald Betz den Tabellenzweiten der Kreisliga Schweinfurt 2 mehrmals unter die Lupe genommen. Ihre Erkenntnisse waren aber leicht trübe, "denn Ebelsbach ist jedesmal in einer anderen Formation angetreten, so auch am letzten Wochenende, wo beim Match gegen den SC Hesselbach (1:1, Anm. d. R.) mehrere Stammkräfte geschont wurden".

Achtgeben auf Sascha Brix

Herauskristallisiert hat sich, dass SV-Spielertrainer Luca Hornung, früher mal im Trikot des FC Sand, die Fäden zieht und Sascha Brix mit seinem 15 Saisontreffern große Torgefahr ausstrahlt. "Wenn der am Ball war, wurde es sofort gefährlich", informiert Adrio, der die anderen Kameraden von Brix nicht unterschätzen will. "Ebelsbach hat in der Saison 18-mal gewonnen, wenn auch meistens nur knapp, wir dagegen nur fünfmal, da gibt es von unserer Seite aus keine Veranlassung, hochnäsig aufzulaufen".

Die Gelb-Schwarzen nehmen dabei den kompletten Kader mit. "Erstmals in dieser Runde ist unser Lazarett leer. Erfreulich ist vor allem die Rückkehr des langzeitverletzten Cedric Werner", so Adrio.

Kombinationsfußball und Torchancen

"In unseren letzten zwei Spielen war ein spielerischer Aufwärtstrend unverkennbar, bei der unglücklichen Niederlage gegen den TSV Forst am vergangenen Wochenende haben wir endlich den Kombinationsfußball gezeigt, mit dem wir uns auch etliche Torchancen erarbeitet haben." Ein vernünftiges Ergebnis, mit dem man die Grundlage für die zweite Relegationsrunde legen will, wird von den Betz-Schützlingen gegen die "Wundertüte Ebelsbach" angepeilt.