FC Coburg - FC Fuchsstadt 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Christoph Schmidt (5.), 0:2 Dennis Schmidt (11.), 1:2 Kevin Hartmann (48.), 2:2 Gökhan Sener (83.). Rot: Eric Heinze (92., Coburg). Gelb-Rot: Philipp Pfeuffer (92., Fuchsstadt).

Dem gewohnheitsmäßigen Wunsch von Fuchsstadts Coach Martin Halbig, "wir wollen aus der Fremde einen Punkt mitbringen", erfüllten ihm seine Schützlinge durch eine starke kämpferische Leistung. Anfangs sah es sogar nach einem "Dreier" aus, denn die Kohlenbergler nutzten ihre ersten beiden Chancen zu einer Zweitore-Führung. Beim 0:1 sprintete Christoph Schmidt in einen unpräzisen Querpass der heimischen Verteidiger und ließ anschließend Keeper Luis Krempel keine Abwehrchance. Minuten später verlängerte der Torschütze die Kugel nach einem weiten Schlag von Sebastian Bartel in den Lauf seines Bruders Dennis, der abgeklärt einnetzte. Das Zwischenergebnis führte zu wütenden Angriffen der Oberfranken mit dem Nebeneffekt, dass die Partie, obwohl sie keine großartige Auswirkungen auf den Aufstieg hat, immer nickliger wurde und damit den Unparteiischen Steffen Ehwald (Geldersheim) auf den Plan rief.

Schneller Anschlusstreffer

Die ersatzgeschwächten "Füchse" standen nun tief, lauerten auf Konter, die aber nicht zum dritten Treffer genutzt wurden. Gleich nach dem Seitenwechsel verkürzte die Heimelf, als Kevin Hartmann mit einem Heber Tayrell Kruppa das Nachsehen gab. Drei Minuten später hatte Fuchsstadts Keeper Glück, als Daniel Alles bei einem Lattentreffer den Ausgleich verpasste.

Die Gäste, die mit ihrem laufintensiven Pressing den Spielaufbau des Kontrahenten recht effektiv störten, kassierten in der turbulenten Schlussphase dann doch den zweiten Gegentreffer, nach einem Standard setzte Gökhan Sener das Leder aus einer Spielertraube heraus in die Maschen. Im Gegenzug haderte Halbig mit einer Entscheidung des Referees, der den eingewechselten Tobias Wlimzig, der bei einem Alleingang zwei Gegenspieler abgeschüttelt hatte, wegen angeblichen Stürmerfouls zurückpfiff. Mit Fortuna im Bunde stand Kruppa in der 91. Minute bei einem Pfostenschuss von Sertan Sener.

Beide Teams dezimierten sich danach: Der bereits verwarnte Philipp Pfeuffer sah nach einem Foul die Ampelkarte, der Coburger Eric Heinze sogar den roten Karton, weil er den kurz zuvor eingewechselten Dominik Halbig,, der den Ball nach Schiri-Pfiff wegschlug, umstieß. "Unsere Leistung war in der ersten Halbzeit sehr gut, in der zweiten waren wir vorwiegend mit dem Verwalten der Führung beschäftigt", bilanzierte der Fuchsstädter Trainer, der am kommenden Dienstag beim Gastspiel auf der Maibacher Höhe ebenfalls ein Remis anpeilt - mindestens.

Fuchsstadt: Kruppa - Bold (88. Franz), S. Bartel, Emmer, Helfrich - Raab (74. Wlimzig), D. Schmidt, Pfeuffer, Schaub (89. Halbig) - Ch. Schmidt, Neder.