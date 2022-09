FC 06 Bad Kissingen - SV Rödelmaier 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Vincent Kiesel (31.), 2:0 Julius Albert (37.), 3:0 Vincent Kiesel (40.), 3:1 Christoph Rützel (45.), 4:1 Florin Popa (81.), 5:1 Vlad-Mircea Ruja ((91.). Gelb-Rot: Christoph Koob (88., Rödelmaier). Bes. Vorkommnis: Vincent Kiesel (Bad Kissingen) scheitert mit Foulelfmeter an Nils Rohmfeld (70.).

Die 06-er nahmen eindrucksvoll Revanche für die 0:5-Niederlage vor drei Wochen im Punktspiel der Bezirksliga und kegelten so den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb. Den Torreigen für die dominante Heimelf eröffnete Vincent Kiesel mit einem "Traumtor", sein Weitschuss schlug unhaltbar für Keeper Nils Rohmfeld vom Innenpfosten in die Maschen. Die Führung baute Julius Albert mit einem Abstauber aus. Als Kiesel drei Minuten später die Kugel mit einem 25-Meter-Schuss unter die Latte setzte, sprach viel für ein Weiterkommen der Kurstädter. Daran konnte auch der Gegentreffer nichts ändern, den Christoph Rützel mit dem Halbzeitpfiff erzielte. Der von Kiesel verschossene Elfmeter erwies sich als Makulatur, weil Florin Popa den alten Abstand mit einem direkt verwandelten Freistoß wiederherstellte. Mit einem satten Schuss besorgte Vlad-Mircea Ruja den Endstand. "Meiner Meinung nach ein verdienter Sieg", so FC-Coach Tim Herterich.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen - TSV Münnerstadt 2:4 n. E. (0:0).

Sehr schwer tat sich der favorisierte Bezirksligist, der ein Elfmeterschießen für die Qualifikation fürs Halbfinale benötigte. Der Spielfluss wurde für beide Teams erschwert, weil das Geläuf in Pfändhausen pickelhart war und kaum ein Kombinationsspiel zuließ. Die tief stehenden Gastgeber agierten aus der Tiefe heraus, lauerten auf Konter, was aber genauso wenig zum Erfolg führte wie die Kombinationsmaschinerie der Gäste, die immer wieder aufgrund der Zweikampfstärke der Heimelf lahmte. Zudem hatte FV-Keeper Florian Erhard einen Glanztag erwischt, er parierte im Lauf der 90 Minuten so manch gut angesetzten Schuss der Lauerstädter. Seine Fangkünste waren schließlich im notwendigen Elfmeterschießen gefragt, doch vergeblich, denn die TSV-Schützen Lukas Katzenberger, Nicolas Weber, Janik Markert und Niklas Sperlich behielten die Oberhand. Beim Kreisligisten wussten nur Lukas Englert und Benjamin Kaufmann TSV-Keeper Patrick Balling zu bezwingen. Im letzten Viertelfinalspiel empfängt im Duell zweier Kreisligisten am Mittwoch, 14. September (18.30 Uhr), der TSV Bad Königshofen den FC Rottershausen.

DJK Salz/Mühlbach - FC Strahlungen 5:1 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Christopher Schmitt (2., 20.), 2:1 Manuel Hein (23., Foulelfmeter im Nachschuss, nachdem Torwart Thomas Wittenberg zunächst pariert hatte), 3:1 Marco Stumpf (43.), 4:1 Leon Seufert (67.), 5:1 Marco Stumpf (86.).

KREISLIGA RHÖN

DJK-TSV Wülfershausen - FC Reichenbach 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Ronny Roggatz (32.), 2:0 Jonas Bach (36.), 2:1 David Dietz (45.), 3:1 Jonas Bach (47.), 3:2 David Dietz (50.), 4:2 Ronny Roggatz (85.). Rot: Eric Reß (30., Reichenbach), Patrick Kießner (58., Wülfershauen).

Obwohl sie sich gegenüber der Heimniederlage gegen Urspringen/Sondheim steigerten, verließen die Teutonen erneut mit leeren Händen den Platz. Erster Höhepunkt, wenn auch ein unrühmlicher, war der Platzverweis für FC-Keeper Eric Reß, der bei einem Abwehrversuch die Kugel außerhalb des Strafraums mit der Hand blockte. Sein Ersatz Markus Erhard wurde beim anschließenden Freistoß von Ronny Roggatz im Stich gelassen: Die Mauer öffnete sich vorzeitig und genau durch diese Lücke traf der Wülfershäuser Kapitän. Wenig später steckte Patrik Warmuth auf Jonas Bach durch, der dem Goalie mit einem Schuss hoch ins lange Eck keine Abwehrchance ließ. Der Anschlusstreffer, den David Dietz auf Vorarbeit von Johannes Katzenberger mit einem Heber über den heimischen Torhüter Lukas Bier erzielte, sorgte für Hoffnung bei der Ludsteck-Elf, die allerdings gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs den dritten Gegentreffer kassierte: Nach Warmuth-Hereingabe musste Bach nur noch den Fuß hinhalten. Mit einem abgefälschten Schuss gelang Dietz der neuerliche Anschlusstreffer und als Patrick Kießner die Notbremse zog, war zumindest der personelle Gleichstand wiederhergestellt. Als nach einer Stunde ein Dietz-Schuss von der Unterkante der Latte ins Feld zurückschlug, war dies das typische Pech eines Tabellenletzten. Die nun tief stehenden Gastgeber lauerten auf Konter. Einen ersten Hochkaräter vergeigte Warmuth, der nur das Außennetz traf, beim zweiten segelte eine verunglückte Roggatz-Flanke über den Goalie hinweg in die Maschen. "Es ist zum Mäusemelken", so der bediente FC-Coach.