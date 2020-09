Die Open-Air-Tournee 2020 von Roland Kaiser wurde, ebenso wie die KAISERMANIA, in den Sommer 2021 verschoben. Jetzt stehen die ersten Zusatztermine fest und seine Fans können sich somit bereits auf eine Fortsetzung seiner Open-Air-Saison 2021 freuen. Am Freitag, 20. August 2021, kommt Roland Kaiser nach Bad Kissingen und steht mit seiner Band auf der großen Bühne im Luitpoldpark.

Seit nunmehr viereinhalb Dekaden zählt der charismatische Berliner mit insgesamt über 90 Millionen verkauften Tonträgern und einer Vielzahl an Auszeichnungen zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstlern. Ein Ausnahmesänger, der ganze Generationen begeistert, der sich immer wieder neu erfindet und der bei seinen Konzerten mit seiner Live-Band für unvergessliche Stimmung unter freiem Himmel sorgt.

Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, zeigt sich in einer Pressemitteilung begeistert: "Roland Kaiser bei uns in Bad Kissingen - das ist definitiv ein weiteres Highlight im kommenden Jahr. Wir freuen uns sehr, dass der beliebte und bekannte Künstler mit seiner Live-BandSchlagersänger bei unserem Open-Air im Luitpoldpark auftritt. Seine Musik verbindet mehrere Generationen und garantiert ein unvergessliches Musikerlebnis." Bei den Open-Air-Konzerten erwartet die Zuschauer ein zweieinhalbstündiges Hitfeuerwerk, das Roland Kaiser mit seiner spielfreudigen Live-Band präsentiert. Das Publikum kann seine Textsicherheit bei unvergänglichen Klassikern wie "Manchmal möchte ich schon mit dir", "Joana" oder "Dich zu lieben" unter Beweis stellen. Darüber hinaus werden aktuelle Hits wie "Stark", "Kurios" und "Liebe kann uns retten" aus seinem Erfolgsalbum "Alles oder Dich" für eine perfekte Mischung aus Emotionen und Feierstimmung sorgen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

"Nach einem ausverkauften und sehr gelungenen Open-Air mit Roland Kaiser im Sommer 2019 in Butzbach, freuen wir uns als Veranstalter, diesen tollen und einzigartigen Sänger und Entertainer nun auch im herrlichen Ambiente des Luitpoldparks in Bad Kissingen zu präsentieren", sagt Michael Deuker, Geschäftsführer der Depro Dienstleistungen GmbH.

Karten gibt es unter der Tickethotline-Nr.: 06453/912 470 und www.depro-konzerte.de.