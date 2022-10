Organisatorisches stand ganz oben bei der Herbstversammlung der Garitzer Ortsvereine: die Totenehrung am 12. November und die Seniorenweihnachtsfeier am 11. Dezember sind die wichtigen Termine im Herbst, die die Teilnahme und das Engagement der Vereinsmitglieder fordern.

Ein Diskussionspunkt war die Erhöhung der Mieten für die Kissinger Säle, was Manfred Simon als Vorsitzender des Gesangvereins als "Tod der ortsansässigen Kultur bei Musik und Gesang" bezeichnete. Wandelhalle und Rossinisaal waren regelmäßig Auftrittsorte der Garitzer Chöre beziehungsweise der regionalen Chorvereinigungen. Deshalb sprach Manfred Simon die neuen Mietpreise für diese beiden Säle an, die von der Staatsbad GmbH erhoben werden. Zu den Mietpreisen kämen noch Personalkosten oder Kosten für das Klavierstimmen, "so dass es von den örtlichen Chören und Musikvereine nicht mehr gestemmt werden kann". Die Folge werde sein, dass man Auftritte in diesen Räumen nicht mehr organisiert, auch wenn gemeinnützige Vereine vergünstigte Preise zu zahlen hätten.

Obwohl noch Gespräche mit der Staatsbad GmbH anstehen, so sehe man doch "eher schwarz". Voller Sarkasmus fiel die Anmerkung: "Es gibt ja noch Turnhallen." Der Gesangverein Garitz befürchtet jedenfalls, dass das für 29. Oktober im Regentenbau geplante Konzert "Lieder der Romantik" das letzte sein wird.

Helfer bereitstellen

Xaver Hippler, Vorsitzender der Gemeinschaft, freute sich in seinem Bericht, dass im letzten halben Jahr wieder vermehrt Aktivitäten der Vereine stattfinden konnten. "Es kam alles sehr gut an und ich hoffe, dass es noch mehr wird." Die Totenehrung findet am 12. November um 18 Uhr statt und beginnt mit einem Gottesdienst mit anschließender Würdigung am Kriegerdenkmal. Die musikalische Ausgestaltung liegt bei Gesangverein und Jugendkapelle. Die Vereine werden gebeten, ihre Verstorbenen zu melden, weil diese traditionsgemäß im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes genannt werden. Die Seniorenweihnachtsfeier ist für den 11. Dezember geplant und Vereine wie Stadt hoffen, dass die Corona-Zahlen keinen Strich durch die Planung machen. Die Vereine wurden gebeten, Helfer für den Nachmittag bereitzustellen. Bei den Terminabsprachen bis zum Sommer 2023 gab es einige Streichungen, aber auch Ergänzungen. Alle Termine der Ortsvereine sind auf der Internetseite ortsvereine-garitz.de einsehbar.