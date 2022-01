Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am 11. Januar 27 neue Corona-Fälle im Landkreis Bad Kissingen. Aktuell mit Covid-19 infiziert sind im Kreis am Dienstag 414 Personen, heißt es auf der Homepage des Landkreises. Momentan befinden sich 21 Personen in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am 11. Januar im Bad Kissinger Landkreis bei 238,4 und ist somit, im Vergleich zum Vortag, leicht gestiegen.

Nach dem DIVI-Intensivregister sind am Dienstag drei Personen in den vier Kliniken des Bad Kissinger Kreises in intensivmedizinischer Behandlung. Zwei von ihnen werden invasiv beatmet. Von den insgesamt 34 Intensivbetten sind 29 belegt. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und -Patienten liegt bei 8,82 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie wurden beim RKI im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 8441 Corona-Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiter bei 147.

71 563 Zweitimpfungen im Landkreis

Nach aktuellem Stand (Montag, 10. Januar) wurden im Impfzentrum und in den Arztpraxen des Landkreises insgesamt 68 726 Erstimpfungen und 71 563 Zweitimpfungen vorgenommen, berichtet der Landkreis auf seiner Website. Zudem wurden 44 540 Boosterimpfungen verabreicht.

Die Impfungen für Kinder werden recht gut angenommen, heißt es zudem in einer Pressemitteilung des Kreises. Jetzt hat man sich für die Mädchen und Buben noch etwas Nettes ausgedacht: Sie bekommen nach der Impfung eine sogenannte Tapferkeitsurkunde für "herausragenden Mut" ausgehändigt, heißt es im Pressebericht.

Urkunde mit bunten Bildern

Um die Bedeutung des "Dokuments" für die Kinder zu unterstreichen, setzt laut Landratsamt natürlich auch der Arzt seine Unterschrift auf die bunt gestaltete Urkunde. "Wir freuen uns über den reibungslosen Ablauf der Kinderimpfungen und vor allem, dass die angebotenen Termine wahrgenommen werden", sagt Landrat Thomas Bold.

Das Impfzentrum ist 12. Januar geöffnet. Erwachsene können von 8 bis 14 Uhr kommen, am Nachmittag werden von 15 bis 19 Uhr nur Kinder geimpft. Am 13. Und 14. Januar ist das Impfzentrum dann von 8 bis 14 und von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Wichtige Infos zur Impfung von Kindern und Erwachsenen, zu Testmöglichkeiten und Öffnungszeiten des Impfzentrums findet man unter www.landkreis-badkissingen.de. Die Impfhotline des Landkreises ist unter Tel.: 0511/9573 9600 20 zu erreichen. Isolde Krapf