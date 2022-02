Laut Robert-Koch-Institut (RKI) werden am 11. Februar 302 neue Corona-Fälle im Landkreis Bad Kissingen verzeichnet. Aktuell mit Covid-19 infiziert sind am Freitag 1931 Personen, heißt es auf der Homepage des Landkreises. Momentan befinden sich 34 Personen mit Covid-19 in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am 11. Februar im Landkreis Bad Kissingen bei 1212,6.

Nach dem DIVI-Intensivregister ist am Freitag lediglich eine Person in einer Klinik des Bad Kissinger Kreises in intensivmedizinischer Behandlung.

Mobile Impfteams unterwegs

Das Impfzentrum in Bad Kissingen ist am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 14 Uhr geöffnet, es werden auch Impfungen für Kinder angeboten. Am Sonntag, 13. Februar, kann man sich dort von 10 bis 14 Uhr impfen lassen.

Mobile Impfteams des Landkreises sind jeweils von 12 bis 18 Uhr am Montag, 14. Februar in Maßbach (Theaterstube), am 17. Februar in Euerdorf (Rathaus, Sitzungssaal) und am 18. Februar in Aura (Festhalle). Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig..

Das Landratsamt gibt am 11. Februar auch den neuesten Stand der Impfungen bekannt: Stand Freitag wurden im Impfzentrum Bad Kissingen und in den Arztpraxen des Landkreises bislang insgesamt 69 914 Erstimpfungen und 74 397 Zweitimpfungen vorgenommen, berichtet der Landkreis auf seiner Website.

Boosterimpfungen laufen gut

Zudem wurden bis 11. Februar im Impfzentrum und in den Arztpraxen 55 418 Auffrischungsimpfungen verabreicht.

Zum Vergleich: Seit 1. Februar sind das weitere 193 Erstimpfungen, zusätzliche 718 Zweitimpfungen und 1949 neue Boosterimpfungen.

Weitere Informationen zur Impfung von Kindern und Erwachsenen, zu Testmöglichkeiten und Öffnungszeiten des Impfzentrums findet man unter www.landkreis-badkissingen.de Die Impfhotline des Landkreises ist unter Tel.: 0511/9573 9600 20 zu erreichen.