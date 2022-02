Innerhalb der vergangenen Woche hat das Staatliche Gesundheitsamt insgesamt 1499 neue Corona-Fälle im Landkreis Bad Kissingen erfasst, war am Donnerstag beim Robert-Koch-Institut nachzulesen. Die 7-Tage-Inzidenz, das ist die Anzahl der Neuerkrankungen je 100 000 Einwohner, betrug am Donnerstag, 10. Februar 1453,0.

Mit dieser Corona-Inzidenz bewegte sich der Landkreis Bad Kissingen im bundesweiten Trend (am Donnerstag 1465,4). Die Inzidenz für Bayern lag am 10. Februar bei 1817,5, war also etwa 25 Prozent höher als im Landkreis.

Die Zahl der aktuell im Kreis mit dem Coronavirus-Infizierten war auf der Homepage des Landkreises mit 2037 angegeben. Davon stammten 280 Neuinfektionen vom Donnerstag.

Weil solche gemeldeten "Neuinfektionen" stets auch zahlreiche Nachmeldungen für die Vortage enthalten, ergeben sich für vergangene Tage im Nachhinein auch andere Zahlen. So hatte die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Bad Kissingen, gemessen an den vorliegenden Fallzahlen des RKI, rückblickend am Montag, 7. Februar, mit 1905,6 den bisherigen Höchststand erreicht.

Ein weiterer Todesfall

Leider gab es am Donnerstag auch eine traurige Nachricht zu vermelden, denn es ist wieder jemand an oder mit Corona gestorben. Nach Angaben des Landratsamts handelt es sich um eine Person über 80, die Vorerkrankungen hatte. Sie sei nicht geimpft gewesen, heißt es weiter. Das ist im Landkreis Bad Kissingen der 157. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie. Der letzte Sterbefall wurde genau vor einer Woche verzeichnet.

Nach Angaben des Landratsamts wurden am Donnerstag 34 Personen in den Kliniken des Landkreises wegen Covid-19 stationär behandelt. Laut DIVI-Register war im Landkreis lediglich eine Person wegen Covid-19 auf Intensiv.

Möglichkeiten zur Schutzimpfung

Das Impfzentrum ist am Freitag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Mobile Impfteams des Landkreises sind an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr in Riedenberg (Gemeindezentrum, Bergseestraße) und in Oerlenbach (Wilhelm-Hegler-Halle).

Wichtige Informationen zur Impfung von Kindern und Erwachsenen, zu Testmöglichkeiten und Öffnungszeiten des Impfzentrums findet man unter www.landkreis-badkissingen.de Die Impfhotline des Landkreises ist unter Tel.: 0511/9573 9600 20 zu erreichen.Isolde Krapf