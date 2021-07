Bad Kissingen vor 55 Minuten

Am Kurgarten

Bad Kissingen: Baustart für Kurparkresort noch 2021 möglich?

Die Pläne für das Kurparkresort auf dem früheren Steigenberger-Areal werden konkreter. Warum die Tiefgarage es technisch in sich hat und was Stadträte am Lieferverkehr auszusetzen haben.