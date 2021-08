Neun Auszubildende haben erfolgreich ihre Ausbildung als Biologielaborant/in und Kaufmann/frau für Büromanagement beim veterinärmedizinischen Diagnostiklabor Laboklin abgeschlossen. Dr. Elisabeth Müller, Eigentümerin und Geschäftsführerin von Laboklin, freute sich mit den ehemaligen Azubis über den gelungenen Abschluss und wünschte alles Gute und viel Erfolg für den Einstieg ins "echte" Berufsleben.

"Damit Laboklin auch in Zukunft bestens aufgestellt ist, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte. Daher ist es für uns auch so wichtig, kontinuierlich eigenen Nachwuchs auszubilden, der dem Unternehmen in den meisten Fällen auch nach Abschluss der Ausbildung treu bleibt", so Dr. Müller. Sie sei stolz darauf, jedem Azubi, der bleiben wolle, schon seit Jahren ein Arbeitsverhältnis anbieten zu können. Die meisten würden das Angebot gerne annehmen und damit der Laboklin-Familie, die mittlerweile über 500 Mitarbeiter zähle, weiterhin verbunden bleiben, heißt es in einer Pressemeldung.

Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben diesmal: Jan Dilje, Sandro Faulstich, Alexandra Klöffel, Regina Kropotin, Marie Schmitt, Laura Schreiner, Sven Steuer (Kaufleute für Büromanagement) sowie Katharina Fürst und Svenja Oppelt (Biologielaborantinnen).

Lebenslanges Lernen sowie Fort- und Weiterbildung stehen bei Laboklin der Pressemeldung zufolge hoch im Kurs, so dass man sein Fachwissen - egal ob als Tierarzt, Labor- oder Verwaltungsmitarbeiter - stets aktuell halten und sich weiterqualifizieren kann. "Denn die Zeiten haben sich geändert: Im Vergleich zu früher kommt es heute darauf an, immer auf dem neuesten Stand und damit einen Schritt voraus zu sein. Unsere ehemaligen Azubis haben mit Laboklin das passende Unternehmen gefunden, wo sie dies aktiv leben können", erklärt Dr. Müller.

Aktuell bildet das Labor 45 Auszubildende aus. Bewerbungen für den Ausbildungsstart August 2022 sind ab September 2021 möglich. Weitere Einzelheiten zu den angebotenen Ausbildungsberufen im Bereich Labor, Büro und IT gibt es auf der Unternehmenswebseite in der Rubrik Karriere/Einstiegsmöglichkeiten/Unser Ausbildungsangebot. Laboklin mit Sitz in Bad Kissingen, ist ein europaweit tätiges, akkreditiertes Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik. Seit mehr als 30 Jahren steht das Labor Tierarztpraxen und -kliniken aber auch verschiedenen Forschungseinrichtungen als verlässlicher Partner zur Seite und hat sich in diesem Bereich zu einem der führenden Dienstleister etabliert. red