Für Alexander Gerndt geht es nicht nur zurück in die Heimat, sondern auch zurück zu seinen beruflichen Wurzeln. Nach der Schule hat er in der Schreinerei Krug in der Landwehrstraße seine Ausbildung gemacht, arbeitete danach ein Jahr als Geselle weiter. Jetzt, gute acht Jahre später, hat der 28-Jährige den Betrieb von Peter Krug übernommen. "Ich wollte endlich meine eigenen Ideen und Vorstellungen realisieren. Ich konnte mir schon vor vier Jahren vorstellen, mich selbstständig zu machen, aber da war ich mir noch zu jung", sagt er.