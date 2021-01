Die Kurkrise hatte den Bderlandkreis hart getroffen. Die Badekur, die vorher viele Gste nach Bad Kissingen , Bad Brckenau und Bad Bocklet brachte, wurde 1996 als Pflichtleistung aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenkassen gestrichen. Als reine Wahlleistung wurden in der Folge weniger Kuren verordnet, die bernachtungszahlen brachen dramatisch ein. Wurden zum Beispiel 1995 in Bad Kissingen 1,9 Millionen bernachtungen gezhlt, waren es zwei Jahre spter nur noch rund 1,4 Millionen. Damit begann eine Entwicklung, in deren Folge viele kleine Kurhuser schlieen mussten. "Teile der Folgen sind noch heute sichtbar: Viele Huser von damals stehen leer und sind bis heute Gegenstand kommunalpolitischer Diskussionen", sagt Bad Kissingens Oberbrgermeister Dirk Vogel ( SPD ).