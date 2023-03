Die Telekom hat die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Bad Kissingen ausgebaut, wie der Konzern in einer Mitteilung bekannt gibt. Dafür sei in den vergangenen zwei Monaten ein Standort neu gebaut, drei mit LTE und einer mit 5G erweitert worden.

"Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung", heißt es. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Telekom plant im Kreis Bad Kissingen 27 neue Mobilfunk-Standorte

Die Standorte stünden in folgenden Kommunen: Bad Bocklet, Burkardroth, Maßbach, Oberthulba und Riedenberg. Die Standorte in Oberthulba und Riedenberg dienten zudem der Versorgung entlang der Autobahn A7 und der Standort in Maßbach diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn A71.

Die Telekom betreibe im Landkreis Bad Kissingen jetzt 76 Standorte. "Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 98 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 27 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 21 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant", so das Unternehmen. Man sei allerdings auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümern und Eigentümerinnen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können.

Wer für den weiteren Ausbau eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, könne sich an die Deutsche Funkturm wenden. Über die aktuelle Verfügbarkeit von LTE und 5G am Wohnort, könne man sich unter www.telekom.de/netzausbauinformieren, heißt es.

