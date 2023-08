225.174 Kilometer – das entspricht ungefähr 35 Mal der Strecke von Bad Kissingen nach New York, wie das Landratsamt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung erklärt. Rund 36 Tonnen CO2 verbraucht ein PKW für diese Distanz. Wer radelt, statt einen Verbrenner zu benutzen, spart diese Menge ein. Natürlich ist klar, dass man nicht per Rad nach New York City kommt, dennoch wird deutlich, dass die Fahrt mit dem Drahtesel einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Die 225.174 Kilometer sind die Bilanz der diesjährigen Aktion Stadtradeln. Insgesamt gingen 952 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das sind 109 mehr als im vergangenen Jahr, an den Start, ein Zeichen, dass das Interesse am klimafreundlichen Fortbewegen wächst.

„Alles, was zur Schonung von Ressourcen führt ist wichtig. Das Auto stehen lassen und mit dem Rad fahren ist ein Teil zur Umsetzung des Klimaziels. Das Stadtradeln zeigt, wie viel jeder Einzelne beitragen kann“, sagt Landrat Thomas Bold. „Außerdem macht Radeln jede Menge Spaß - das trägt auf jeden Fall zum Wohlbefinden bei und wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus.“ Egal ob man mit dem Pedelec, Mountainbike, Trekking- Rennrad oder mit einem ganz normalen Drahtesel unterwegs ist, quasi nebenbei profitieren Herz-, Kreislauf und das Immunsystem vom Radeln. „Oft ist man auf kürzeren Wegen sogar schneller als mit dem Auto, die lästige Parkplatzsuche und das Zahlen einer Parkgebühr entfällt“, erklärte der Landrat und wies auf das gut ausgebaute Radnetz im Landkreis Bad Kissingen hin.

Die Gewinner

75 Teams (2022: 73) fanden sich zusammen. Die meisten Gesamtkilometer im Sattel verbuchte das über 30-köpfige Team des TSV Steinach: 17.882 Kilometer lautet die Bilanz. Dafür gab es pro Person einen 10-Euro Gutschein, gesponsert von der Sparkasse Bad Kissingen und vom Landkreis, der zusätzlich noch einen Präsentkorb stiftete.

Auf das Konto der OLBiker (Zweier-Team) gehen als höchste Kilometerzahl 1.200 Kilometer pro Kopf und das bescherte den Gewinnern jeweils einen Fahrradrucksack.

Dieter Limpert, TSV-Steinach, erreichte mit 2.500 Kilometern den Rekord bei den Einzelfahrern. Er erhielt einen 200 Euro Gutschein von Bikeworld Brand.

Neben dem besten Team und dem erfolgreichsten Radler kamen alle Namen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Lostopf, die im Aktionszeitraum mehr als 300 Kilometer gefahren sind. Unter ihnen wurden 15 weitere Preise von unseren Sponsoren, Fahrrad Floth, Heiko’s Radschuppen, VeloCulTour, Deutsches Fahrradmuseum, Zweirad Bohn, Fahrrad Riemey, Saale Velo verlost.

Stadtradeln 2023 – Fakten zum Landkreis Bad Kissingen

Aktionszeitraum: 24.Juni bis 14. Juli

Teilnehmende Kommunen:

Landkreis Bad Kissingen, Stadt Hammelburg, Stadt Bad Brückenau, Gemeinde Oerlenbach

Neu dabei: Stadt Bad Kissingen, Stadt Münnerstadt, Gemeinde Fuchsstadt, Markt Zeitlofs und Markt Wildflecken

Teilnehmende Radelnde: 952 (2022: 834)

Teams: 75 (2022: 73)

Teilnehmende Parlamentarier*innen: 24 (Kreisräte, Gemeinderäte und Stadträte der teilnehmenden Kommunen) (2022: 23)

Geradelte Kilometer: 225.174 Kilometer (2022: 171.850 Kilometer)

CO2-Vermeidung: 36 Tonnen 36.000 kg (2022: 26 t bzw. 26.000 kg)



Bestes Team – Kilometer insgesamt:

TSV Steinach - 17.882 km

Preis: 100 Euro Einkaufsgutschein

(Zweitplatziertes Team: 15.693 km)

Bestes Team – Kilometer pro Kopf:

OLBiker (2er Team) – 1.200 km pro Kopf

Preis: 2 Fahrradrucksäcke

(Zweitplatziertes Team: 4er Team - 961 km pro Kopf)

Erfolgreichster Radelnder:

Dieter Limpert – 2.500 km

Preis: 200 Euro Gutschein Bikeworld Brand

(2.Platz: 2.064 km)

Neben dem besten Team und dem/der erfolgreichsten Radelnden kamen alle Namen von Radlern in den Lostopf, die im Aktionszeitraum mehr als 300 Kilometer gefahren sind. Unter ihnen wurden 15 weitere Preise verlost.

Sponsoren: Bikeworld Brand, Fahrrad Floth, Heiko’s Radschuppen, VeloCulTour, Sparkasse Bad Kissingen, Deutsches Fahrradmuseum, Zweirad Bohn, Fahrrad Riemey, Saale Velo

Über die Aktion Stadtradeln: Radeln für ein gutes Klima

Ziel der Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis ist es, in einem Drei-Wochen-Zeitraum als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Damit soll der CO2-Ausstoß gesenkt werden. An dem bundesweiten Wettbewerb können sowohl Städte und Gemeinden als auch Landkreise und Regionen sowie ihre Einwohner teilnehmen. Mit der Aktion soll neben dem Klimaschutz auch der Radverkehr gefördert werden.