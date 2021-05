Es gibt immer mehr Lockerungen. Doch für viele Angebote braucht es ein negatives Testergebnis. Eine Möglichkeit ist der Schnelltest. Im Gegensatz zum Selbsttest, bei dem Testwillige sich allein um den Abstrich kümmern, macht den den Schnelltest geschultes Personal.

Variierendes Testangebot

Der Testbus der Med3group variiert seine Route täglich. Für das kommende Wochenende gilt:

Am Freitag, 28. Mai hält er nahe der Gemeindebücherei in Motten (9 - 10 Uhr), am Rathausplatz in Wildflecken (11 - 12 Uhr), am Rathaus in Schondra (13 - 13.45 Uhr ), an der alten Metzgerei in Zeitlofs (14.45 - 15.30 Uhr), vor dem Rathaus in Wartmannsroth (16.30 - 17.15 Uhr), am Wohnmobilstellplatz Hammelburg (18.15 - 19.15 Uhr) und in der Quellenstraße 14 in Oberthulba (18 - 20 Uhr).

Am Samstag, 29.Mai, hält der Bus in der Quellenstraße 14 in Oberthulba (9.15 - 10.15 Uhr), an der Feuerwehr in Oberleichtersbach (11 - 11.30 Uhr), am Markplatz Burkardroth (12.30 - 13.15 Uhr), nahe des Rathausplatzes in Nüdlingen (14.15 - 15 Uhr), am Marktplatz in Maßbach (16 - 16.45 Uhr) und am Wohnmobilstellplatz Hammelburg (17.45 - 18.45 Uhr).

Am Sonntag, 30.Mai, hält er an der Sinnflut Bad Brückenau (10 - 11 Uhr), am Rathausplatz Wildflecken (11.45 - 12.30 Uhr), in der Quellenstraße 14 in Oberthulba (13.15 - 14.15 Uhr), am Wohnmobilstellplatz Hammelburg (15 - 16 Uhr) und am Parkplatz Hegler in Oerlenbach (17- 17.45 Uhr).

Infos zu den festen Schnelltestangeboten finden Sie unter der Karte:

Schnelltest in Bad Kissingen

- Apotheke Adlerhaus, Hemmerichstr. 10 - Termin unter Tel. 0971/71610 - Mo, Mi, Fr 16-18 Uhr - Vorderer Nasenabstrich

- Laboklin, Steubenstr. 4 - Termin unter corona-badkissingen.de* - Mo, Di, Do, Fr, 15-18 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

- Innenhof Rathaus, Rathausplatz 1 - Termin unter corona-badkissingen.de* - Mo-Fr 10-13 Uhr; 13.30-16.30 Uhr, Sa 10-13.30 - Hinterer Nasenabstrich

- Innenstadt, Ludwigstr. 15 - kein Termin nötig - Mo-Sa 9-18 Uhr, Sonn- und Feiertag: 9-13 - Vorderer Nasenabstrich

- Terrassenschwimmbad - kein Termin nötig - Mo-Sa 9-18 Uhr, Sonn- und Feiertag: 9-13 - Vorderer Nasenabstrich

- Rotkreuzhaus, Landwehrstraße 3 - Termin unter Tel. 0971/72720 - Di 13-16 Uhr, 9-12 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

- Kisssalis, Heiligenfelder Allee 16 - Termin unter bad-kissingen.dlrg.de* - Di, Fr-So 18-20 Uhr - Vorderer Nasenabstrich

- Lollbachhalle Arnshausen, Fuhrmannstr. 2 - kein Termin nötig - Do 09.30-11.30 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

- Feuerwehr Poppenroth - kein Termin nötig - Fr. 9-11 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

- Am Seeplatz Garitz, Seestraße 1 - kein Termin nötig - Sa 8:30-10 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

- Feuerwehr Winkels, Dahlienstr. 2 - kein Termin nötig - Sa 11-12:30 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

Schnelltest in Bad Bocklet

- Brunnen-Apotheke, An der Promenade 4 - Termin unter Tel. 09708/1248 - Hinterer Nasenabstrich

- Brunnenbau Bad Bocklet, Im Kurpark - kein Termin nötig - 9.-11. Juni: 10-13 Uhr; ab KW 24: Di, Do, Sa 10-13 Uhr - Vorderer Nasenabstrich

Schnelltest in Bad Brückenau

- Prümmerklinik Parkplatz, Bahnhofstraße 16 - kein Termin nötig - Mo-Fr 14-16.30 Uhr; Sa 9-12 Uhr - Vorderer Nasenabstrich und Hinterer Nasenabstrich

- Lidl-Parkplatz, Kissinger Str. 36 - Termin unter buergertest.ecocare.center - Mo-Sa 9-19 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

Schnelltest in Burkardroth

- Seniorenheim Rhönblick, Strenge Tür 38 - Termin unter saaleufer.de - Mo, Di 9-13 Uhr; Mi 12-16 Uhr; Do, Fr 15-19 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

Schnelltest in Elfershausen

- Pflege-Engel, Mauerackerstr. 9/ Marktstr. 19a - Termin unter Tel. 0160/91765318 - Vorderer Nasenabstrich

Schnelltest in Fuchsstadt

Eulentreff, Gräfenbrunner Str. 29 - Kein Termin nötig. Info: Tel. 0971/72720 - Di 17-19 Uhr; Sa 9-11 Uhr- Hinterer Nasenabstrich

Schnelltest in Hammelburg

- Engel-Apotheke, Kissinger Str. 12 - Termin unter Tel. 09732/2715 - Hinterer Nasenabstrich

- Falken-Apotheke, Bahnhofstraße 4 - Termin unter Tel. 09732/2470 - Mo-Fr 9-10 Uhr; 14-15 Uhr; Sa 8.30-9.30 Uhr - Hinterer Nasenabstrich, Spuck-/Speicheltest für Kinder

- Falken-Apotheke, Bahnhofstraße 4 - Termin unter falkenapotheke-hammelburg.de - Mo-Fr 10-11.30 Uhr; 15-17.30 Uhr; ab 1. Juni: Mo-Fr 10-14 Uhr; 15-17.30 Uhr; Sa 9.30-12 Uhr - Hinterer Nasenabstrich, Spuck-/Speicheltest für Kinder

- Rathausdurchgang am Marktplatz - kein Termin nötig - Mo-Sa 8-11 Uhr; zusätzlich Di-Do 17-19 Uhr - Vorderer Nasenabstrich, Spucktest bald möglich

- Reifen Müller, Rote Ellern 1 - kein Termin nötig - Mo, Do 12-14 Uhr (außer an Feiertagen) - Vorderer Nasenabstrich, Spucktest bald möglich

Schnelltest in Maßbach

- Rückert-Apotheke, Sulzdorfer Str. 6b - Termin unter Tel. 09735/265 - Vorderer Nasenabstrich, Spucktest

Schnelltest in Münnerstadt

- Deutschordensschloss, Deutschherrnstraße 18 - Termin unter corona-badkissingen.de* - Mo, Mi 9-11 Uhr; Fr, Sa 15-17 - Hinterer Nasenabstrich

- Löwen-Apotheke, Marktplatz 14 - Termin unter Tel. 09733/1275 - nach Absprache - Hinterer Nasenabstrich

Schnelltest in Nüdlingen

- Henneberg-Apotheke, Münnerstädter Str. 9 - Termin unter Tel. 0971/67673 - nach Absprache - Hinterer Nasenabstrich, Vorderer Nasenabstrich möglich

Schnelltest Oberthulba

- Rotkreuzhaus, Ledergasse 12 - Kein Termin nötig. Info: Tel. 0971/72720 - Di, Fr 18-19.30 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

Schnelltest in Rannungen

- Sportheim des TSV, Jahnstr. 4 - kein Termin nötig - Fr 17-20 Uhr - Hinterer Nasenabstrich

Wann brauche ich eine Bescheinigung mit negativem Testergebnis?

Für alle gilt: Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Erwachsene sowie Kinder ab sechs Jahren brauchen einen Test - für Besuche im Freibad, Fitnessstudio, Kino, Theater und Konzerthäusern, bei touristischen Angeboten, bei Kultur- und Sportveranstaltungen (mit festen Plätzen), bei Beherbergungsangeboten (bei längerem Aufenthalt alle 48 Stunden), in der Außengastronomie, wenn sich mehrere Haushalte treffen. Auch für kontaktfreien Innenraum-Sport und Gruppensport draußen (maximal 25 Personen) braucht es einen Test. Hierzu geben die Social-Media-Kanäle des Landratsamtes bei Änderungen immer eine aktuelle Übersicht.

Wann brauche ich keine Bescheinigung mit negativem Testergebnis?

Keinen Test braucht es bei kontaktfreiem Sport draußen und bei Gruppensport unter 14-Jähriger (maximal 20 Kinder), beim Einkaufen im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen, beim Besuch von Museen und Tierparks und in der Außengastronomie, wenn nur ein Haushalt am Tisch sitzt.

Wie oft kann ich mich kostenlos testen lassen?

Es wird nicht kontrolliert, wie oft jemand innerhalb einer Woche einen Schnelltest gemacht hat. Das bayerische Gesundheitsministerium geht aber davon aus, dass die Menschen mit dem Angebot vernünftig umgehen und sich nur dann testen, wenn es notwendig ist.

Was ist ein PoC-Test?

PoC-Antigentests sind die sogenannten Schnelltests, die von professionellen Anwendern in Testzentren, Apotheken oder Arztpraxen durchgeführt werden. Ein Testergebnis liegt meist innerhalb von 15 bis 30 Minuten vor.

Was muss ich mitnehmen?

Das variiert je nach Angebot. Grundsätzlich sollten Testwillige mit FFP2-Maske erscheinen, Personalausweis und Krankenkassenkarte dabeihaben und bei manchen Anbietern die Buchungsbestätigung.

Was muss ich beachten?

Um ein verfälschtes Testergebnis zu vermeiden, sollten Testwillige 15 Minuten vor dem Test nichts essen oder trinken und auch nicht rauchen.