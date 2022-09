Geschlossenheit dokumentierte der Garitzer Obst- und Gartenbauverein bei seiner Jahreshauptversammlung: Der Vorstand mit Manuel O. Perez an der Spitze erhielt erneut das Vertrauen der Mitglieder. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass "zwei Jahre Stillstand mit neuer Energie überwunden werden", so Horst Sterker als 2. Vorsitzender.

Horst Sterker leitete stellvertretend die Jahreshauptversammlung und blickte bei den Berichten sowohl zurück als auch voraus. Den Mitgliederstand bezifferte er auf 147 Personen: "Stabil angesichts der reduzierten Aktivitäten." Viele Absagen gab es in den beiden Corona-Jahren, so dass Sterker nur kurz auf die Veranstaltungen wie Schmücken des Osterbrunnens, das Binden und Verkaufen von Würzkräuter-Sträußen zugunsten der Garitzer Kirchen oder auf das Erntedank-Fest einging. Darüber hinaus bedankte sich Sterker bei Wolfgang Koch mit Ehefrau Roswitha, die nicht nur die Pflege der Marienstatue in der Baptist-Hofmann-Straße übernommen haben, sondern auch noch für das vereinseigene Grundstück verantwortlich sind.

Weitere Aktivitäten geplant

Im Bericht von Kassiererin Katja Kutscher spiegelten sich die reduzierten Aktivitäten wider, denn über die knapp 100 Buchungen hinweg veränderten sich die Finanzbestände des Vereins nur gering. "Übersichtlich und alles nachvollziehbar", so lautete das Urteil der Kassenprüfer. Dementsprechend erfolgte die Entlastung des Vorstandes einstimmig. Ebenso einstimmig wurde der Haushaltsplan 2022 genehmigt, der mit dem Arbeitsplan verbunden ist. Darin wurde das Sommerfest am 7. August auf dem Vereinsgelände ebenso aufgelistet wie Erntedankfest, Adventsfeier und Waldweihnacht. Weitere Aktivitäten wie Seminare und Kurse sollen jeweils den Mitgliedern angekündigt werden.

Bei den Neuwahlen wurden Manuel O. Perez als Vorsitzender, Horst Sterker als Stellvertreter, Katja Kutscher als Kassiererin und Manuel L. Perez als Schriftführer für die nächsten beiden Jahre bestätigt. Bei den Beisitzern wurden Wolfgang Koch und Hannelore Schneider wiedergewählt; ergänzt um den 23-jährigen Florian Sterker und Kilian Koch als Junioren-Vertreter - beide schon eingebunden in die Pflege des Vereinsgrundstücks. Kassenprüfer blieben Georg Weippert und Irmgard Schneider.

Vor den obligatorischen Ehrungen beglückwünschte Dieter Büttner als Vertreter des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege die Gewählten und freute sich über die Besetzung des Vorstandes mit jungen Kräften. Zudem bedauerte er die Einschnitte, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht habe: "Es wird aber dauern, bis alles wieder rund läuft."

Zahlreiche Ehrungen

24 Ehrungen standen auf dem Programm: 50 Jahre Mitgliedschaft: Otmar Bömmel, August Hubert, Wolfgang Schneider, Klaus Thull; 40 Jahre Mitgliedschaft: Franz Bruna, Erwin Hippler, Johann Kröner, Manfred Simon, Edgar Strauß, Isolde Töpperwien; 25 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Heinz, Bernd Mahr, Brigitte Schmid; 15 Jahre Mitgliedschaft: Brigitte Bernhard, Kurt und Marianne Düstler, Hertha Kaiser, Roland Kukula, Manuel O. Perez, Horst und Brigitte Sterker, Helmtrud Vogl, Harald Vornberger