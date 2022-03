Wieder einmal brachte Bürgermeister Rainer Morper (ABB/Interessengemeinschaft) das weitere Vorgehen hinsichtlich der Sanierung des gemeindeeigenen Kindergartengebäudes auf die Tagesordnung. Die Begeisterung für dieses Thema hielt sich bei einigen Räten sichtlich in Grenzen, denn die Maßnahme war bereits mehrfach behandelt worden und ein beauftragter Architekt hatte diverse Vorschläge erarbeitet, ohne dass es zu einer Entscheidung kam.

Die Gemeinderäte bemängelten, dass die Vorschläge nicht weiter behandelt wurden. Martin Thürmer (ABB/Interessengemeinschaft) sagte deutlich: "Wir haben jeden Vorschlag des Architekten zerredet. Wir müssen das Gebäude nun sanieren". Auch Florian Wahler setzte sich ebenfalls für eine Sanierung ein und meinte: "Die letzte Sanierung des Gebäudes ist 30 Jahre her".

Daniel Lohfink (Ramsthaler Liste) merkte an, dass dringend eine Lösung hinsichtlich Notausgang und Rettungsweg aus dem 1. Stock gefunden werden müsse. Weiterhin meinte er, dass der Gemeinderat Prioritäten setzen solle, welche Gemeindegebäude saniert werden sollen. Er brachte dabei die Turnhalle zur Sprache, die in energetischer Hinsicht gerade in der aktuellen Energiekostensituation Handlungsbedarf habe.

Morper wollte nun einen Beschluss, in dem die Durchführung der Sanierung festgelegt wird und ein Ausschuss gebildet wird, der sich aus dem Kindergarten- und dem Bauausschuss zusammensetzen soll. Dieser Ausschuss soll die zukünftige Marschrichtung erarbeiten, bevor wieder ein Architekt eingeschaltet wird. Der Gemeinderat sprach sich mit drei Gegenstimmen für diesen Beschlussvorschlag aus.

Die von der Freiwilligen Feuerwehr vorgelegte jährliche Bedarfsliste mit von der Gemeinde zu tragenden Kosten von 4141,32 Euro wurde genehmigt. Der Bürgermeister brachte in diesem Zusammenhang seinen Dank und seine Anerkennung für die Wehr aus.

Wieder Saaletal-Marathon

Der Sportverein Ramsthal möchte am 2. April 2022 den 12. Saaletal-Marathon veranstalten. Der Gemeinderat stimmte der Veranstaltung zu und beschloss, dass die Gemeindearbeiter die erforderliche Beschilderung übernehmen und die Streckenabsicherung durch die Feuerwehr durchgeführt wird.

In einer der letzten Sitzungen hat der Gemeinderat seine Teilnahme am Zweckverband zur Klärschlammentsorgung beschlossen. Da dieser Verband noch im Aufbau ist, muss die nötige Klärschlammentsorgung jetzt noch einmal in bisheriger Form durchgeführt werden. Der Anteil an den Kosten beträgt für Ramsthal 85 599,08 Euro.

Bei einem Treffen des Kläranlagenausschusses der beteiligten Gemeinden waren auch Vertreter des Wasserwirtschaftsamt anwesend. Der Bürgermeister erhielt die Zusage, dass der dem Amt vorliegende Plan für das vorgesehene Regenrückhaltebecken in Ramsthal jetzt bearbeitet und auf Förderfähigkeit geprüft werde. Für die bauliche Zukunft der Kläranlage liegen noch keine konkreten Pläne vor. Klaus Kemmer (Ramsthaler Liste) merkte an, dass ein nach dem Umbau möglicherweise freiwerdendes Becken für Wasserentnahme durch die Landwirtschaft genutzt werden könne.