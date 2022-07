Die Deutsche Bahn hat sich am Montagmittag in einer Pressemitteilung allgemein zum Verkauf von ungenutzten Bahnhofsgebäuden geäußert und einen Kurswechsel angekündigt: Demnach gilt ab sofort ein Verkaufsstopp für diese Empfangsgebäude. "Bahnhöfe sind das Eingangstor der Reisenden zum Zug. Wir stoppen daher den Verkauf der Empfangsgebäude", wird der DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber in der Mitteilung zitiert. Der Verkaufsstopp betrifft auch das Bad Kissinger Bahnhofsgebäude. Hier hatte es zuletzt heftige Kritik an den Verkaufsabsichten der Deutschen Bahn gegeben. Ein ausführlicher Bericht folgt im Lauf des Tages.