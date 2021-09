Landkreis Bad Kissingen vor 5 Stunden

Bundestagswahl

Cannabis: Viele Bundestags-Kandidaten sind für die Legalisierung

In Berlin dürfen Kiffer bis zu 15 Gramm Marihuana in der Tasche haben, in Bayern drohen hohe Strafen. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), will sechs Gramm erlauben. Was sagen die Bundestags-Kandidaten und -Kandidatinnen im Wahlkreis Bad Kissingen dazu?