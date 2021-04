Bad Kissingen vor 1 Stunde

Verkehr

Bald kommen die ersten Baustellen auf dem Kissinger Stadtring

Westring, Garitzer Kreuzung, Südbrücke: Sie alle sind sanierungsbedürftig, dementsprechend stehen viele Baustellen in den nächsten Jahren an. Ein Überblick, was am Stadtring geplant ist. Die ersten Behinderungen kommen ab Herbst auf Autofahrer zu.