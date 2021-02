Bad Kissingen vor 1 Stunde

Unesco

Bad Kissingens Great Spas-Partner (2): So hofft Vichy aufs Welterbe

Vichy gilt als Königin der Kurbäder. Als Teil der Great Spas of Europe will sie Welterbestätte werden. Ein Besuch in einer Stadt, die mehr zu bieten hat als Kosmetik: Große Kaiser, Kultur, Architektur, aber auch dunkle Jahre.