Die Veranstaltung "Halb zog sie ihn, halb sank er hin", am Samstag, 12. September um 19.30 Uhr, wird aufgrund der hohen Nachfrage vom Rossini-Saal in den Max- Littmann-Saal verlegt, teilt die Bayerische Staatsbad GmbH mit. Katja Stuber, Boris Kusnezow und Christoph Eß (Foto) präsentieren Werke von Franz Schubert, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Richard Strauss und Franz Lachner. Kammermusik der besonderen Art mit Sopran, Horn und Klavier. Als besonderes Klangerlebnis hören die Gäste Beethovens Sonate Nr. 17 für Klavier und Horn. Das Konzert wird vom Verein Cape Classic e.V. in Zusammenarbeit mit der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH veranstaltet. Der Verein mit Sitz in Bad Kissingen unterstützt seit 2005 sorgfältig ausgesuchte Projekte zur Förderung von Kindern aus Townships der Kap Region Südafrikas.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 oder per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.