Bad Kissingen vor 1 Stunde

Auch am Wochenende

Die Parkgebühr per App bezahlen - Bad Kissingen erweitert Service

Bis jetzt konnten Autofahrer, die am Tattersall in Bad Kissingen geparkt haben, nur unter der Woche via App bezahlen. Jetzt bietet die Stadt allerdings einen verbesserten Service für die Parker.