Bad Kissinger Schuhgeschäft "Shoes for Fashion" schließt

"Verwirklichte meinen Traum" : Claudia Falkenberg blickt zurück

: Claudia Falkenberg Pandemiejahre werden zu "großer Herausforderung"

werden zu Onlineshop mit großer Konkurrenz - derzeit läuft ein Ausverkauf

Seit 2008 versorgt Claudia Falkenberg Menschen in Bad Kissingen mit Schuhen in ihrem Geschäft "Shoes for Fashion". "Schuhe sind meine Leidenschaft", sagt sie gegenüber inFranken.de. Doch zum 15. März 2023 hat sie die Schließung "mit einem lachenden und weinenden Auge" angekündigt. "Irgendwann muss man sich entscheiden."

"Shoes for Fashion" in Bad Kissingen macht bald zu: "Nun steht ein neuer Anfang bevor"

"Schuhe bieten auch in schwierigen Zeiten immer wieder Lichtblicke für mehr Zuversicht und Lebensfreude", heißt es auf der Webseite des Geschäfts in der Ludwigstraße 18. Falkenberg spricht hauptsächlich weibliche Kundschaft mit ihren Modellen an. "Bereits als Jugendliche hatte ich ein Faible für Schuhe und den Wunsch Schuhfachverkäuferin zu werden und bereits da wurde der Grundstein gelegt, dass ich im Jahre 1995 eine Lehre als Einzelhandelskauffrau begann", so Falkenbergs Rückblick.

2003 habe sie sich zunächst mit einer Kollegin "im Bereich modischer, stilvoller Komfortschuhe" selbstständig gemacht. Im Laden C&H habe sie unter anderem die Marke Högl vertrieben und den Wunsch entwickelt, sich weiter auf Modeschuhe zu fokussieren. So geschah es 2008: "Mein Mann und ich verwirklichten mit einem Högl-Store meinen Traum und eröffneten in Bad Kissingen einen Einzelstore". Vielfalt und aktuelle Trends der Saison seien bedeutsame Teile des Konzepts.

"Als meine ehemalige Geschäftspartnerin sich vor vier Jahren dazu entschloss, in Rente zu gehen, ergab es sich, dass ich neben meinem Laden einen Durchbruch zu einem weiteren freien Geschäft machen konnte." So habe Falkenberg die anderen Marken von C&H wieder übernommen. "Es zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich mit meiner Beratung eine Inspiration für meine Kunden bin", berichtet sie gegenüber inFranken.de. "25 Jahre habe ich meinen Traumberuf gelebt, aber nun steht ein neuer Anfang bevor", so ihre Nachricht an die Kundschaft.

"Können mit großen Konzernen nicht mithalten" - Onlineshop kann Corona-Folgen nicht kompensieren

Die Corona-Pandemie habe sich als "sehr große Herausforderung" herausgestellt und zu dem Entschluss geführt. "Trotz ständig neuer Strategien hat es uns letztlich viel Kraft und Energie gekostet und irgendwann muss man sich entscheiden und feststellen, dass es an der Zeit ist, etwas Neues zu beginnen." Problematisch seien vor allem "die gesamtstaatlichen Maßnahmen mit der Schließung von vielen Teilbereichen des Handels" und "die Lockdowns" gewesen.

Der bereits etablierte Onlineshop habe auf das veränderte Kaufverhalten eingehen können, allerdings nicht ausreichend. "Wir hätten viel in Werbung investieren müssen. Mit unserer Größe können wir mit den großen Konzernen einfach nicht mithalten", schildert Falkenberg den Hintergrund. Momentan arbeite für "Shoes for Fashion" ein vierköpfiges Team. Während der vielen Jahre seien "Freundschaften zu Stammkundinnen" entstanden, die den Laden bald missen müssen. "Mit Verständnis, mit Traurigkeit im Herzen, aber auch mit vielen guten Wünschen und Gesten für die Zukunft", habe ihre Kundschaft reagiert.

Jetzt sei der Vermieter auf der Suche nach einer Nachmieterin oder einem Nachmieter. "Mir wäre es lieber gewesen, wenn jemand den Laden übernommen hätte, aber in der jetzigen Zeit möchte keiner das Risiko eingehen", erklärt sie. Für die Zeit nach der Schließung habe Claudia Falkenberg bestimmte Vorstellungen: "Mein neues Berufsleben wird im Zeichen des Zeitgeistes erfolgen: Arbeit soll sich nie als Arbeit anfühlen, denn dafür ist das Leben zu kurz. Wenn die Schritte Idee, Planung, Umsetzung und Start auf einem gemeinsamen Weg sind, werde ich meine treuen Kunden und Freunde zeitgerecht informieren, bis dahin gilt: 'Der Kopf ist rund, damit die Gedanken kreisen können!'", hält Claudia Falkenberg fest. Derzeit läuft im Bad Kissinger "Shoes for Fashion" ein Ausverkauf mit Rabatten bis zu 50 Prozent.

