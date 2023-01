Rise Festival 2023 in Bad Kissingen bietet Yoga, Musik und Co.

Als "neues Yoga und Musikfestival in Deutschland" kündigen die Veranstalter das Rise Festival in Bad Kissingen an. "Tiefe und Selbsterfahrung eines Retreats in einzigartiger Verbindung mit der magischen Konzert-Atmosphäre eines verrückten Festivals", könne das Publikum erwarten. 2022 fand die erste Edition statt. Auch 2023 gehe es im Luitpoldpark von Freitag (30. Juni) bis Sonntag (2. Juli) um die Verschmelzung von Yoga, Musik, Kreativität und Gemeinschaft.

Rise Festival 2023 in Bad Kissingen - Programm umfasst Kochkurse, Konzerte und Yoga

"Finde heraus, was dich glücklich, gesund und frei macht. Denn das Leben bewusst zu feiern, ist das größte Geschenk, das du dir selbst, deinen Mitmenschen und dem Planeten machen kannst", schreiben die Veranstalter und gehen genauer auf die verschiedenen Bereiche ein.

Musik

"Local Heroes und Newcomer" sollen auf einer Bühne "zum Lauschen, Chillen und Abtanzen" einladen. Dabei wechselten die Genres unter anderem zwischen "Singer-Songwriter-Pop über Blue-Grass bis hin zu Hip-Hop, Soul und Kirtan".

Yoga und Wachstum

"Ob Yoga, Meditation, Journaling, Women's Circle oder Kakaozeremonie - mit diesen Classes und Workshops laden wir dich ein, dich auf die Reise nach innen zu begeben und Neues auszuprobieren", heißt es für diesen Themenkomplex. Dabei stehe die Fokussierung auf sich selbst im Vordergrund, denn Selbstfürsorge sei die Voraussetzung dafür, sich mit genügend Ressourcen auch um andere und den Planeten zu kümmern.

Kreativität

Das Festival bietet verschiedene Workshops zu Kreativität. Auch Bodypainting wird angeboten und die Gäste können ihr eigenen Träume auf einem Visionboard visualisieren.

Kulinarisches

Eine pflanzenbasierte Küche bietet Stärkung, aber auch theoretisches Wissen über Essen wird vermittelt: In Mikro-Kochkursen können Interessierte lernen, vegane Fusionbowls oder ayurvedisches Essen zuzubereiten.

Kinder und Familie

Auch ein "kleines, aber feines Kinderprogramm" soll es geben. Kinder bis vier Jahre erhalten kostenlosen Zutritt.

Shopping

Die Veranstalter kündigen außerdem eine "nachhaltige Marktzeile" an, bei denen Kunsthandwerker, Modelabels und Designer ihre Produkte präsentieren.

Die Ticketvarianten

Momentan sind Early-Bird-Tickets für den gesamten Festivalzeitraum erhältlich. Sie kosten 239 Euro pro Person. Daneben gibt es das normale Festivalticket für 289 Euro sowie Tagestickets für 119 Euro. Bei dem Partner Special Ticket für 239 Euro gibt es 50 Prozent Rabatt bei Eingabe des "Partner Special Promo Codes". Es handelt sich ansonsten um ein vollwertiges Festivalticket. Für Kinder von fünf bis 15 Jahren sind 19 Euro zu zahlen. Ein Campingticket kostet 25 Euro.

